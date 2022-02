Các điểm du lịch ở miền Tây đều đông khách dịp Tết

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều vùng xanh nên người dân đổ xô đi chơi trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ngành du lịch Kiên Giang đạt doanh thu trên 140 tỷ đồng.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người lao động được nghỉ nhiều ngày là điều kiện tốt nhất để cùng người thân đi tham quan du lịch. Dự báo trước tình hình du khách đến địa bàn tỉnh sẽ tăng, ngành du lịch các tỉnh miền Tây đã phối hợp với các địa phương và ban quản lý những khu, điểm du lịch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Trong đó, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Liêu, Sóc Trăng… chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường tại các khu, điểm du lịch cũng được các tỉnh, thành miền Tây ưu tiên.

Gần 67.000 du khách đến Phú Quốc

Trao đổi với Zing, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như hội chợ, triển lãm, hội hoa xuân, khu ẩm thực ngày Tết… nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm du lịch cũng như các khu vui chơi, giải trí ở Kiên Giang đều chú trọng việc trang trí, dành không gian để du khách ghi lại kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè…

Khách du lịch đến với cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc. Ảnh: Công Quốc.

Tết Nguyên đán Nhân Dần này, nhiều hoạt động tại công viên nước Hòn Thơm, công viên san hô, khu bảo tồn biển, phố đi bộ... tại Phú Quốc đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn khi du xuân đón tết tại đảo ngọc.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí như khu đô thị Phú Cường ở Rạch Giá, khu du lịch Mũi Nai tại Hà Tiên; các khu du lịch ở quần đảo Nam Du, Lại Sơn (Kiên Hải), quần đảo Hải Tặc (Hà Tiên)... đã đầu tư thêm các dịch vụ vui chơi giải trí, trang trí cảnh quan để phục vụ khách du lịch trong các ngày vui xuân đón Tết.

Cũng theo ông Thái, từ 27-31/1, Phú Quốc có hơn 40 chuyến bay mỗi ngày. Riêng mùng 1-3, đảo ngọc đón 60-62 chuyến bay mỗi ngày và giảm xuống còn 52-56 chuyến vào mùng 4-6.

“Từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, tổng lượt khách đến tham quan tại Kiên Giang đạt 82.000. Trong đó, khách người nước ngoài có 2.727 lượt; tổng thu đạt 143,1 tỷ đồng . Riêng TP Phú Quốc đón 66.991 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 2.668 lượt”, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang chia sẻ.

Nhiều du khách chọn du lịch tâm linh

Ngoài tham quan du lịch, người dân miền Tây có thói quen viếng chùa trong những ngày đầu năm. Vì vậy, các khu du lịch tâm linh ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau… rất đông khách từ ngày mùng một đến nay.

Anh Trần Văn Thắng (47 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) cho biết trong 2 ngày mùng 3-4 Tết Nhâm Dần, vợ chồng anh cùng các con và họ hàng thuê xe đi viếng chùa, thắp hương tại khu du lịch tâm linh Quan Âm Phật Đài, chùa Hưng Thiện, nhà thờ Tắc Sậy (Bạc Liêu), chùa Phật Học, chùa Quan Âm Linh Ứng (Sóc Trăng)…

Theo anh Thắng, ngoài việc tham quan du lịch, việc viếng chùa ngày đầu năm sẽ giúp anh và người thân có thêm niềm tin trong công việc.

Du khách rất thích thú chụp ảnh khi du xuân tại Đồng Chó Ngáp ở tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Việt Tường.

Tại Cà Mau, từ 31/1 đến 4/2, có gần 72.500 lượt khách du lịch đến với địa phương này, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, khu du lịch Hòn Đá Bạc… thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hiện, 100% xã, phường, thị trấn tại Cà Mau đã trở thành vùng xanh nên các khu, điểm du lịch hoạt động bình thường. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp khai thác trở lại các mô hình, sản phẩm tham quan du lịch, trải nghiệm mới.