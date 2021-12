Các điểm du lịch gần TP.HCM dịp Tết Dương lịch

Nếu không kịp lên kế hoạch du lịch ngày đầu năm, bạn có thể tham khảo các điểm đến gần TP.HCM như Cần Giờ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai...

Tết Dương lịch là thời điểm thích hợp để bạn thư giãn, làm mới bản thân. Nếu quá bận rộn với công việc nhưng vẫn muốn "trốn khỏi" thành phố, du khách nên tham khảo các điểm đến dưới đây. Không mất nhiều thời gian di chuyển, phí đặt phòng khách sạn hay vé máy bay là ưu điểm khi bạn chọn du lịch gần TP.HCM.



Cần Giờ (TP.HCM)

Cần Giờ là gợi ý hấp dẫn cho dịp nghỉ lễ ngắn ngày sắp tới. Địa phương này không quá tấp nập, nhộn nhịp, níu chân du khách nhờ những thảm rừng đước mênh mông, không khí trong lành và người dân thân thiện.

Sau mùa dịch, các công ty lữ hành tại TP.HCM thường xuyên tổ chức tour du lịch khép kín để du khách thư giãn, tạm rời xa thành phố xô bồ. Bạn có thể tham khảo tour của Vietravel, Lữ hành Saigontourist, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour... với mức giá dưới 2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, xe máy là phương tiện được nhiều người lựa chọn do khoảng cách gần (chừng 50 km tính từ trung tâm TP.HCM) và đường đi khá đẹp.

Di chuyển: Nếu chọn phương tiện cá nhân, du khách đi đường Huỳnh Tấn Phát đến phà Bình Khánh, qua phà và tiếp tục xuôi theo đường đi khu bảo tồn thiên nhiên Vàm Sát.

Địa phương được mệnh danh lá phổi xanh của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài hải sản, huyện đảo còn nổi tiếng với các điểm du lịch như Vàm Sát, đảo Khỉ, đảo Thạnh An, Thiềng Liềng... Đặc biệt, mảng xanh của rừng Sác là một trong những điểm dừng chân với background sống ảo đúng chất, thu hút nhiều tín đồ du lịch.



Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu muốn đến Bà Rịa - Vũng Tàu dịp năm mới, bạn nên lựa chọn phương tiện và thời điểm di chuyển thích hợp để tránh tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường.

Di chuyển:

Phương tiện cá nhân: Bạn di chuyển về hướng Thủ Thiêm sau đó qua phà Cát Lái đến Nhơn Trạch (Đồng Nai), đi thẳng quốc lộ 51 đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xe khách: Giá dao động 110.000-170.000 đồng/chiều. Tuyến đường này có nhiều hãng xe uy tín như Hoa Mai, Phương Trang, Toàn Thắng...

Trong số các điểm đến ở đây, du lịch thành phố Vũng Tàu phổ biến nhất. Các trang web trung gian hoặc hội nhóm mạng xã hội là nơi bạn có thể tham khảo việc đặt phòng sát dịp lễ.

Tuy nhiên, giá phòng dịp lễ, cuối tuần ở đây thường tăng khá cao, nhiều địa chỉ có giá gấp đôi ngày thường. Bạn nên kiểm tra kỹ thông tin để tránh trường hợp hớ giá, thực tế khác xa hình ảnh trên mạng...

Bãi Trước, Bãi Sau, ngọn hải đăng, tượng Chúa dang tay, mũi Nghinh Phong là điểm đến quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong ảnh check-in của giới trẻ.

Chọn các điểm đến vắng người để tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư. Ảnh: Sanra.san, Jane_826.

Du khách cũng nên có phương án dự phòng nếu các điểm đến nổi tiếng, bãi biển quá tải, đông đúc. Zing gợi ý con hẻm nhỏ chạy thẳng ra biển trên đường Trần Phú thơ mộng hay đơn giản cả nhóm thuê một căn villa tụ tập, thưởng thức hải sản.

Hồ Tràm, Hồ Cốc nằm cách thành phố Vũng Tàu khoảng 45 km cũng là điểm du lịch đáng cân nhắc nếu bạn thích không gian biển yên tĩnh hơn, cùng bạn bè, gia đình cắm trại và quây quần bên nhau.



Đồng Nai

Những năm trở lại đây, Đồng Nai là cái tên được nhiều du khách yêu thích khám phá tự nhiên, leo núi, trekking... tìm tới.

Ngày càng có nhiều công ty lữ hành khai thác tiềm năng du lịch của địa phương này. Một số tour bạn có thể lựa chọn như đạp xe xuyên rừng Mã Đà, cắm trại núi đá Chữ Thập Phú Điền, trekking núi Chứa Chan... Giá các tour khá đa dạng, dao động 1-4 triệu đồng/người.

Du khách thích đi du lịch tự túc có thể chọn khu vực cắm trại bên hồ Trị An bởi nơi đây khá rộng và thoáng. Hệ sinh thái tự nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng thu hút. Đến đây, hội bạn dễ dàng cùng nhau tham gia nhiều hoạt động câu cá, chèo SUP, đốt lửa trại. Khoảnh khắc bình minh trên hồ Trị An là khung cảnh bạn không nên bỏ lỡ.

Núi đá hùng vĩ giữa cánh đồng lúa. Ảnh: Lukapaulos.

Cánh đồng lúa Phú Điền được biết đến là vựa lúa lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Nơi đây có khí hậu trong lành, thích hợp cho du khách muốn tìm về cảm giác yên bình. Để đến ngọn núi cao chừng 150 m, du khách cần băng qua 2 km đường ruộng. Nếu tham gia leo núi, bạn nên sử dụng giày chuyên dụng để tránh trơn trượt.

Núi Chứa Chan, ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, nổi tiếng với rừng rậm, vách đá dựng đứng... là gợi ý tiếp theo tại Đồng Nai. Đoạn đường leo núi cheo leo, nhiều hốc đá lớn là thử thách với các bạn trẻ thích trải nghiệm. Để đảm bảo an toàn, bạn nên đi cùng người hướng dẫn có nhiều kinh nghiệm.