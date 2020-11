Các điểm du lịch gần TP.HCM dịp Tết Dương lịch

Nghỉ Tết Dương lịch là thời gian cho các chuyến vui chơi 2-3 ngày cùng bạn bè, gia đình. Dưới đây là những gợi ý để bạn tham khảo.

Nếu quá bận rộn với công việc, không thể sắp xếp được những chuyến đi dài, du khách có thể lựa chọn các điểm đến gần TP.HCM. Những kế hoạch vui chơi, nghỉ dưỡng ở biển Vũng Tàu, hồ Trị An, Cần Giờ... giúp bạn không mất quá nhiều thời gian cho việc lên lịch trình, đặt vé xe, phòng nghỉ, chuẩn bị hành lý.

Thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 125 km, 3 tiếng di chuyển, biển Vũng Tàu là một trong những điểm đến yêu thích của du khách cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Với nhiệt độ dao động 25-29 độ C, Vũng Tàu quanh năm là mùa du lịch. Tuy nhiên, trước khi lên đường, du khách nên cập nhật tình hình thời tiết để tránh mưa bão.

Ba phương tiện di chuyển đến đây là xe máy, ôtô, tàu. Cuối tuần và các dịp lễ tết là khoảng thời gian đông khách nhất. Do đó, bạn nên đặt vé khách sạn, nhà hàng trước. Bãi Trước, Bãi Sau, ngọn hải đăng, mũi Nghinh Phong, đồi Con Heo là những chốn check-in trong thành phố được giới trẻ yêu thích.

Thành phố Vũng Tàu là điểm đến thích hợp để bạn vui chơi, nghỉ dưỡng. Ảnh: 3.tanyaa, sanra.san.

Hồ Cốc, Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hồ Cốc, Hồ Tràm là 2 địa danh thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu vực này hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, yên bình với vùng biển trong xanh, bãi cát trắng trải dài. Du khách thường tới đây để cắm trại ngoài trời cùng bạn bè, gia đình.

Ngoài ra, suối nước nóng, rừng nguyên sinh cũng là những điểm du lịch phục vụ du khách tham quan nằm cách đó không xa. Về ẩm thực, các địa điểm này nổi tiếng với hải sản tươi ngon, giá rẻ. Bạn có thể ghé chợ, lựa chọn nguyên liệu và tự tay chế biến hoặc đến một số nhà hàng gần đó để thưởng thức.

Nếu dư dả tài chính, bạn có thể chọn một số khu nghỉ dưỡng cao cấp để thư giãn ở Hồ Tràm. Ảnh: Jane_826, Mon.trucnguyen.

Hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai)

Cắm trại bên hồ Trị An ở Đồng Nai là trải nghiệm mới mẻ được giới trẻ Sài thành ưa chuộng gần đây. Cách TP.HCM khoảng 70 km, hồ Trị An là hồ nước nhân tạo trên sông Đồng Nai. Đây là nơi chứa nước chủ yếu cho đập thủy điện Trị An.

Nhiều điểm rộng rãi, thích hợp để cắm trại như vườn điều hoặc gần bờ hồ. Thức giấc ngắm bình minh, chờ đón hoàng hôn là những khoảnh khắc bạn không nên bỏ lỡ ở đây. Ngoài ra, đi thuyền ngắm cảnh, câu cá, tổ chức tiệc nướng, ngắm sao, lửa trại... cũng là những hoạt động yêu thích của du khách.

Đảo Chim Ó, rừng Mã Đà là những địa điểm du lịch gần hồ bạn có thể tham quan. Ảnh: Iwantit_dat_way, Hn.nhatha.

Biển Cần Giờ (TP.HCM)

Cần Giờ là huyện ngoại thành ven biển của TP.HCM, cách trung tâm khoảng 50 km. Nơi đây cũng là điểm đến hấp dẫn cho những ngày cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ ngắn ngày. Điểm du lịch sinh thái này sẽ giúp du khách tạm rời xa thành phố ồn ào, xô bồ, tận hưởng không khí trong lành.

Xe máy là phương tiện được nhiều người lựa chọn để tới đây. Khu du lịch Vàm Sát, đảo Khỉ, đảo Thạnh An, Thiềng Liềng... là những điểm check-in hút khách ở Cần Giờ. Nơi đây cũng nổi tiếng với hải sản tươi ngon, giá bình dân.

Cần Giờ là huyện biển duy nhất của TP. HCM. Ảnh: _bominiekookie, _euhmik_97.