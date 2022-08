Các địa phương miễn học phí năm 2022-2023

Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng là các địa phương thông báo miễn học phí năm 2022-2023. UBND tỉnh Bắc Kạn cũng nhất trí với đề xuất của Bộ GD&ĐT về miễn học phí bậc THCS.

Cụ thể, theo nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng, trong 9 tháng của năm học 2022-2023, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% học phí (theo mức thu học phí công lập). Chính sách này không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài ở thành phố.

Các đối tượng đã được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố sẽ được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022-2023.

Cũng trong năm học này, HĐND TP Đà Nẵng thông báo hỗ trợ hơn 4.685 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh con hộ nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19 và 4.400 học sinh con hộ cận nghèo đang học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Học sinh ở TP Đà Nẵng sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 29/8. Riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 24/8. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, HĐND tỉnh cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Trong đó, học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được hỗ trợ 100% học phí bằng mức thu học phí công lập.

HĐND tỉnh cũng dự kiến ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và học sinh THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ khoảng 65-70% học phí công lập.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn nhất trí với đề xuất của Bộ GD&ĐT giữ ổn định mức học phí trong năm học mới này, đồng thời miễn học phí cho học sinh THCS.

Năm học 2022-2023, tỉnh Bắc Kạn dự kiến có 20.848 học sinh THCS, trong đó có 13.113 học sinh THCS sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, chỉ còn 7.735 em thuộc diện phải đóng học phí. Các học sinh này sẽ được miễn học phí theo đề xuất.

Trước đó, từ năm học 2020-2021, học sinh bậc mầm non đến THCS ở tỉnh Hải Phòng đã được hỗ trợ học phí. Học sinh bậc THPT bắt đầu miễn học phí từ năm học 2021-2022.

Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.