Các địa danh gắn với lịch sử nước Mỹ

Old San Juan, Puerto Rico: Khu định cư lâu đời nhất ở Puerto Rico Old San Juan là một phần không thể thiếu của di sản Latino ở Mỹ. Khu San Juan đầy màu sắc, có kiến ​​trúc Gothic, Baroque và Phục hưng. Ngoài việc là một quận trong danh sách các di tích lịch sử quốc gia, Old San Juan cũng là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Ảnh: Photo Spirit.