Các đệ nhất phu nhân Mỹ thích đeo đồng hồ gì?

Mẫu đồng hồ mặt vuông Cartier Tank là món quà bà Jackie Kennedy nhận từ em rể Prince Stanislaw Radziwill - người kết hôn với em gái Caroline Lee Bouvier vào tháng 2/1963. Mặt sau của thiết kế được khắc dòng chữ "Stas to Jackie 23 Feb.63.2:05 AM to 9:35 PM". Sau khi nhận được món quà, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ sử dụng thường xuyên và kết hợp cùng những bộ cánh thanh lịch, đậm vẻ cổ điển. Ảnh: Vogue.