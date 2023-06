Các công ty lớn của Nhật Bản dự báo lợi nhuận ròng cao kỷ lục

Trong tài khóa 2023, Toyota Motor Corp dự kiến lợi nhuận ròng sẽ tăng 5,2%, Honda Motor Co. và Nissan Motor Co tăng lần lượt 15,1% và 42% trong khi Japan Airlines Co tăng 59,8%.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các công ty lớn của Nhật Bản dự kiến có lợi nhuận ròng tăng 4%, lên 42,9 nghìn tỷ yen ( 307 tỷ USD ) trong tài khóa 2023, điều này sẽ ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục do ngành ôtô dẫn đầu. Theo dữ liệu của SMBC Nikko Securities về dự báo thu nhập của khoảng 1.400 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo, lợi nhuận dự kiến cho năm tài chính hiện tại tính đến hết tháng 3/2024 sẽ vượt qua tổng lợi nhuận ròng 41,3 nghìn tỷ yen trong năm tài chính vừa qua. Trong số 33 lĩnh vực của thị trường, lợi nhuận ròng trong lĩnh vực thiết bị vận tải, bao gồm cả các nhà sản xuất ôtô, được dự báo sẽ tăng 11,4% nhờ vào tình trạng khủng hoảng nguồn cung chip giảm bớt và nhu cầu bị dồn nén trong giai đoạn hậu đại dịch sẽ thúc đẩy sản xuất xe tăng trở lại. Toyota Motor Corp dự kiến lợi nhuận ròng sẽ tăng 5,2% lên 2,58 nghìn tỷ yen trong tài khóa này, đảo ngược mức giảm 14% trong tài khóa trước. Honda Motor Co. và Nissan Motor Co. cũng đang tăng sản lượng, dự kiến lợi nhuận ròng sẽ tăng lần lượt 15,1% và 42% trong năm kinh doanh này. Hikaru Yasuda, nhà chiến lược chứng khoán tại SMBC Nikko, cho biết: “Các nhà sản xuất ô tô đang trở lại mạnh mẽ và chính những nhà sản xuất như họ sẽ đẩy tổng lợi nhuận của các công ty Nhật Bản tăng mạnh.” Ngành du lịch cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng, nhờ hưởng lợi từ việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới do dịch COVID-19 tại Nhật Bản. Lượng du khách nội địa tăng cao đồng nghĩa với việc du khách chi tiêu nhiều hơn giúp hồi phục các cửa hàng bán lẻ, ngành khách sạn và vận tải trong nước. Theo dữ liệu của SMBC Nikko, lợi nhuận ròng trong ngành vận tải hàng không được dự đoán sẽ tăng 9% trong tài khóa hiện tại 2023. Hãng hàng không Japan Airlines Co. dự kiến lợi nhuận ròng tăng 59,8% trong tài khóa 2023, sau khi ghi nhận mức lợi nhuận lần đầu tiên trong tài khóa 2022 sau ba năm, nhờ vào lượng hành khách bay quốc tế tăng mạnh. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã cảnh báo về các yếu tố rủi ro phía trước, chẳng hạn như suy thoái kinh tế tiềm ẩn ở Mỹ. Chủ tịch Tập đoàn Sony Hiroki Totoki cho biết: “Chúng tôi không lạc quan lắm vì nhiều cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài đang đẩy mạnh thắt chặt tiền tệ và nền kinh tế thế giới đang tiến tới sự tách rời kinh tế". Tập đoàn Sony dự kiến lợi nhuận ròng sẽ giảm 10,4%, với doanh số bán hàng giảm 0,3% cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024.

