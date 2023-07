Các công trình lịch sử được ghé thăm nhiều nhất thế giới

Tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ) được xây dựng vào năm 1886. Tên ban đầu của bức tượng là "Liberty Enlightening the World". Đây là một trong những di tích lịch sử tiêu biểu nhất, đón tiếp 4,3 triệu người mỗi năm. Tượng Nữ thần Tự do là món quà của Pháp tặng Mỹ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ. Ảnh: kyle reid.