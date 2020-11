Các công trình biểu tượng qua góc ảnh từ trên cao

Ảnh chụp từ trên không của tượng Nữ thần Tự do mang đến góc nhìn rõ nét về ngôi sao 11 cánh ở phần trụ. Tượng cao 93 m tương đương với một tòa nhà 22 tầng, nằm trên đảo Liberty, New York, Mỹ. Bức tượng là món quà người dân Pháp tặng nước Mỹ, được hoàn thành tại Pháp vào tháng 7/1884 và cập cảng New York vào tháng 6/1885. Trong quá trình vận chuyển, tượng được chia thành 350 mảnh và đóng gói trong 214 thùng. Tại thời điểm năm 1886, tượng Nữ thần Tự do là công trình kiến ​​trúc cao nhất ở New York.