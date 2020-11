Các CEO Mỹ sẽ làm gì nếu ông Trump không rời Nhà Trắng?

Các CEO hàng đầu nước Mỹ tin rằng ông Trump không thể thay đổi kết quả bầu cử bằng kiện tụng. Nhưng nếu kịch bản xấu xảy ra, họ sẽ sử dụng sức ảnh hưởng để lên tiếng và hành động.

Nước Mỹ đang hứng chịu một cuộc bầu cử kéo dài và gây tranh cãi. Đất nước bị chia rẽ thành hai phe với thái độ thù ghét, coi thường lẫn nhau. Sau một cuộc đua kịch tính, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được truyền thông nước Mỹ công nhận là tổng thống đắc cử. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tố cáo các hành vi gian lận và tuyên bố sẽ nhờ đến Tòa án Tối cao Mỹ. Thách thức pháp lý từ ông Trump đe dọa con đường nhậm chức của ông Biden.

"Chiến dịch của chúng tôi sẽ bắt đầu khởi tố vụ việc tại tòa án để đảm bảo rằng luật bầu cử phải được tuân thủ đầy đủ và tìm ra người giành chiến thắng hợp pháp", ông Trump tuyên bố.

"Người Mỹ được quyền có một cuộc bầu cử trung thực. Điều đó có nghĩa là mọi phiếu bầu hợp pháp đều được đếm và không đếm bất cứ lá phiếu bất hợp pháp nào", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Nhiều người lo ngại khả năng ông Trump không rời Nhà Trắng ngay cả khi thua ông Biden. Ảnh: Reuters.

Ngừng im lặng

Theo Forbes, việc chuyển giao quyền lực hòa bình là một trong những truyền thống đáng trân trọng của Mỹ. "Đó là một dấu ấn và nền tảng dân chủ của chúng ta", tạp chí Mỹ nhấn mạnh.

Trong lịch sử hiện đại, đất nước này chứng kiến một vài cuộc bầu cử gây tranh cãi. Có một số cáo buộc gian lận phiếu bầu ở cuộc bầu cử năm 1960. Tuy nhiên, ông Richard Nixon đã nhượng bộ ông John F. Kennedy. Năm 2000, Al Gore đồng ý với phán quyết của Tòa án Tối cao rằng George W. Bush thắng cử tổng thống.

Mới đây, tổ chức Business Roundtable đã tổ chức một cuộc họp. Tổ chức do CEO Walmart Doug McMillon đứng đầu, bao gồm các CEO đến từ những tập đoàn lớn với tổng cộng hơn 15 triệu nhân viên và doanh thu 7.000 tỷ USD /năm. Các CEO cùng thảo luận về một việc không tưởng. Đó là điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump không rời nhiệm sở trước ngày 20/1.

Các CEO hàng đầu đồng ý rằng họ đều không có vấn đề gì với việc ông Trump kiện lên tòa án. "Họ không muốn ngăn ông Trump làm điều đó. Nhưng việc này không ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy kết quả sẽ thay đổi", giáo sư Jeffrey Sonnenfeld tại trường Yale Management bình luận.

CEO Walmart Doug McMillon đứng đầu tổ chức Business Roundtable. Ảnh: Reuters.

Các CEO cho rằng không có bằng chứng về việc gian lận phiếu bầu. Tuy nhiên, đó không chính xác là những gì mà ông Trump đang cáo buộc. Ông chủ Nhà Trắng chỉ ra rằng dường như có một số hoạt động đáng ngờ xung quanh một vài thành phố và bang nhất định.

Nhóm CEO cũng thảo luận về những kịch bản xấu có thể xảy ra, chẳng hạn các cuộc bạo loạn hoặc những quyết định đột ngột từ ông Trump như sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và các quan chức Lầu Năm Góc khác.

"Họ cho rằng chúng sẽ có tác động rất nặng nề với thị trường và niềm tin của công chúng", giáo sư Sonnenfeld nhận định. Có thể đến lúc đó, các CEO buộc phải sử dụng quyền lực và sức ảnh hưởng của mình để lên tiếng và hành động nhằm dập tắt mọi hành vi bạo lực tiềm ẩn.

Khả năng thấp

Ngay cả những người ủng hộ nhiệt tình nhất của ông Trump cũng thừa nhận rằng ông chủ Nhà Trắng có tính khí nóng nảy, hiếu chiến và thất thường. Trong các cuốn sách của mình, chẳng hạn The Art of the Deal, chính tổng thống cho biết đây là những kỹ thuật kinh doanh để đánh lạc hướng, bắt nạt và lợi dụng đối thủ.

Ông Trump đã tuyên bố chiến thắng sớm vào đêm bầu cử. Sau đó, ông hứa sẽ đến Tòa án Tối cao với nỗ lực dừng việc kiểm phiếu. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng tổng thống đương nhiệm không chấp nhận kết quả.

Đội ngũ của ông Biden cũng có một nhóm luật sư sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý. Phía ông Biden sẽ chiến đấu với ông Trump và các cáo buộc của tổng thống về phiếu bầu qua thư. Chiến dịch của cựu phó tổng thống Mỹ nói ông Trump hoàn toàn có khả năng bị đuổi khỏi Nhà Trắng.

Đội ngũ của ông Biden cũng sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý với ông Trump. Ảnh: Getty Images.

Theo Forbes, Hiến pháp Mỹ không có quy định về việc phải làm nếu tổng thống đương nhiệm không rời nhiệm sở. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên lo ngại. Điều này có thể dẫn đến khủng hoảng quốc gia, thậm chí nội chiến.

Tuy nhiên, khả năng cao là kịch bản này sẽ không xảy ra. Nếu thực sự có những hành vi bất thường hoặc gian lận, các cuộc điều tra có thể được triển khai. Nhưng nếu tòa án xác định rằng không có gian lận, quyền lực phải được chuyển giao.

"Ông Trump thích các chương trình truyền hình. Chúng ta đừng quên rằng chương trình truyền hình Apprentice đã đưa ông từ một tỷ phú bất động sản thành biểu tượng quốc gia. Ông ấy vẫn có thể làm được nhiều thứ khác sau khi rời Nhà Trắng", Forbes nhận định.

Chẳng hạn, có tin đồn rằng ông Trump sẽ thành lập một trang tin để cạnh tranh với Fox News, nhất là khi Twitter buộc ông phải ngừng tweet. Những năm tới có thể là mùa mới cho các chương trình truyền hình của ông Trump.

Vị tổng thống đương nhiệm cũng có thể sử dụng các cuộc vận động và trang truyền thông mới để thực hiện cuộc chạy đua tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024.