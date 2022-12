Các CEO gợi ý 5 cuốn sách nên đọc trong kỳ nghỉ lễ

Với những người thành công, nghỉ lễ là một dịp thích hợp để thư giãn bằng một vài cuốn sách hay, giúp trau dồi trí tuệ và cảm xúc.

Nhiều CEO và lãnh đạo các doanh nghiệp thành công nhất trên thế giới có thói quen đọc sách.

Năm 2000, khi một nhóm sinh viên của Columbia Business School hỏi tỷ phú Warren Buffett về "chìa khóa thành công", ông đã đáp rằng: "Đọc 500 trang sách như thế này mỗi ngày".

"Đó là cách kiến thức hoạt động. Nó tích tụ lại, giống như lãi kép. Mọi người đều có thể làm được, nhưng tôi cá là không nhiều người sẽ làm điều đó", vị tỷ phú bày tỏ.

Ngoài việc tụ tập với bạn bè và gia đình, những ngày nghỉ lễ là thời điểm tốt để xả hơi và thư giãn bằng những cuốn sách hay. CNBC đã đề nghị các CEO chia sẻ về cuốn sách yêu thích nhất của họ trong dịp lễ.

Dưới đây là 5 gợi ý về tác phẩm nên đọc từ các lãnh đạo doanh nghiệp, chúng bao gồm những tựa sách về kinh doanh và cả truyện mang tính hư cấu truyền cảm hứng mạnh mẽ.

1. Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed or Fail (tạm dịch: Nguyên tắc đối phó với trật tự thế giới đang thay đổi: Tại sao các quốc gia thành công hay thất bại)

- Tác giả: Ray Dalio

Cuốn sách của Ray Dalio được đánh giá là mang lại góc nhìn sắc nét về lịch sử, kinh tế.

- Đề xuất bởi Cathy Tie - CEO và founder của Locke Bio, một công ty nền tảng kỹ thuật số):

"Đây là một cuốn sách hợp để đọc trong thời kỳ thay đổi của nền kinh tế thế giới và bối cảnh chính trị.

Ray Dalio khám phá mô hình của các đế chế và quốc gia trong 500 năm qua, đồng thời mô tả các chỉ số kinh tế, chính trị và xã hội tương quan với sự trỗi dậy và suy tàn của chúng.

Người ta nói rằng cách tốt nhất để dự đoán tương lai là nghiên cứu lịch sử, và cuốn sách này cung cấp một góc nhìn sắc nét về lịch sử, đặc biệt phù hợp nước Mỹ ngày nay".

2. Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know (tạm dịch: Nghĩ lại: Sức mạnh của việc biết thứ bạn không biết)

- Tác giả: Adam Grant

- Được đề xuất bởi Tiến sĩ Rosina Racioppi - chủ tịch kiêm CEO của WOMEN Unlimited, Inc.:

"Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know" là cuốn sách giúp xây dựng "cơ bắp trí tuệ".

"Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của Adam Grant. Trong 'Think Again', Grant đã tận dụng các nghiên cứu và câu chuyện để giúp chúng ta hiểu cách xây dựng cơ bắp trí tuệ cùng cảm xúc cần thiết để luôn tò mò về thế giới xung quanh, nhằm mục tiêu thực sự thay đổi thế giới. Điều quan trọng nữa là các nhà lãnh đạo phải hiểu cách suy nghĩ lại khi nắm vai trò điều hành trong những thời điểm thử thách như hiện nay".

3. Embrace the Work, Love Your Career (tạm dịch: Nắm bắt công việc, yêu sự nghiệp của bạn)

- Tác giả: Fran Hauser

- Được gợi ý bởi Tiffany Dufu - founder và CEO của The Cru, nền tảng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp:

"Năm ngoái, khi nhận được bản thảo của 'Embrace the Work, Love Your Career', tôi ngay lập tức thấy đây là cuốn sách có tính đổi mới. Tác giả khuyến khích người đọc nuôi dưỡng 'sự tự tin dựa trên cơ sở được chứng minh' để trau dồi bản thân.

Không giống như đọc một cuốn sách thông thường, có thể mang lại cảm giác thụ động, tác phẩm này như một cuốn nhật ký trải nghiệm. Có những bài thiền, suy ngẫm và cả những trang trống để độc giả vẽ nguệch ngoạc. Tôi khuyên bạn nên thắp một ngọn nến, rót cho mình một ly rượu hoặc một tách trà và chuẩn bị để đắm chìm vào thế giới mới khi Hauser đưa bạn bước vào hành trình khám phá bản thân".

Nữ tác giả Fran Hauser dẫn dắt người đọc khám phá bản thân qua cuốn sách của mình.

4. Leadership and Self-Deception: Getting Out of the Box (tạm dịch: Lãnh đạo và sự tự lừa dối: Thoát khỏi chiếc hộp)

- Tác giả: Kevin Federko

- Được gợi ý bởi Jim Szafranski - CEO của công ty phần mềm truyền thông hình ảnh và video Prezi:

"Đây là cuốn sách thực sự thú vị cho những ai thích kể chuyện phiêu lưu. Mặc dù chủ yếu đọc để thư giãn trong những ngày lễ, nó cũng có một số thứ liên quan đến thế giới chúng ta đang sống ngày nay. Tác phẩm lấy bối cảnh ở miền Tây nước Mỹ, nơi đang đối mặt với những thách thức lịch sử về khí hậu.

Nhưng nó không phải là một cuốn sách về khí hậu. Tôi thấy rằng đó là một câu chuyện về thành tích và sự khéo léo, được kể qua con mắt của những kẻ thù, nó kể về việc xây những con đập vĩ đại của nước Mỹ và các nhà thám hiểm trở thành người bảo tồn nhờ mối liên hệ của họ với thế giới tự nhiên".

5. A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy (tạm dịch: Hướng dẫn về cuộc sống tốt đẹp: Nghệ thuật cổ xưa của niềm vui khắc kỷ).

- Tác giả: William B. Irvine

- Được đề xuất bởi Daragh Murphy, co-founder và CEO của Imprint:

Doanh nhân Daragh Murphy gợi ý cuốn sách của tác giả William B. Irvine để thư giãn trong kỳ nghỉ lễ.

"Cuốn sách này giúp tôi đặt quan điểm hàng ngày, nhưng thông qua lăng kính triết học so với vũ trụ học. Nó chứa đầy những lời nhắc nhở rằng sự thất vọng, thiếu kiên nhẫn và tổn thương mà chúng ta cảm thấy hàng ngày hầu hết là do bản thân tạo ra hơn là những người xung quanh gây ra. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng luôn nói với bạn bè hãy bỏ qua 3 chương đầu tiên về lịch sử triết học Khắc kỷ, những chương này có thể trở nên khá khô khan, ít hữu ích cho cuộc sống thường ngày".