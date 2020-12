Các cầu thủ nói gì về Pep Guardiola?

Các cầu thủ kể trước mỗi trận đấu, Pep Guardolia thường khích lệ tinh thần, khiến họ có niềm tin vào bản thân và hào hứng ra sân.

Albert Puig (thư ký kỹ thuật của học viện): Từ ông ấy toát ra một sức hút đặc biệt, được tạo nên bởi một cái gì giữa sự ngập ngừng và niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Sự e thẹn và cả sức hút ấy khiến cho chúng ta có cảm giác như là đang nói chuyện về một phụ nữ. Anh ấy là kiểu như thế.

Xavi: Rất nhiều cuộc nói chuyện khiến tôi ngạc nhiên, rất nhiều. Ông ấy nghĩ là màu trắng, anh nghĩ là màu đen, rồi sau tất cả anh cũng sẽ nghĩ là màu trắng.

Cesc Fàbregas: Bóng đá với ông ấy rõ như ban ngày.

Tito: Ngay trước khi toàn đội rời phòng để ra sân, Pep luôn nói một cái gì đó mang tính khích lệ. Ông ấy không thường phải hét lên, điều đó không cần thiết. Chiến thuật của Pep là thuyết phục các cầu thủ rằng những gì ông nói, làm và yêu cầu họ làm đều là vì lợi ích của họ. Khi đã hiểu ra điều đó, họ sẽ làm theo và rồi cảm thấy hạnh phúc ở trên sân.

Một cầu thủ giấu tên: Khó ai quên được những cuộc nói chuyện trước trận đó... Tôi nhớ một ngày nọ ở Camp Nou, trước trận lượt về vòng bán kết Cúp Nhà Vua với Valencia (chúng tôi hòa 1-1 trong trận lượt đi), ông ấy đã có một bài nói chuyện đầy cảm xúc, với nhiều bài học ý nghĩa về câu lạc bộ, về giá trị của màu áo mà chúng tôi đang mặc...

Điều kỳ diệu là sau tất cả danh hiệu mà đội bóng đã có được, Pep vẫn có thể khiến chúng tôi khi bước vào sân phải tự nhắc nhở chính mình rằng: “Chúa ơi, mình đang được chơi bóng cho Barca đấy". Chưa bao giờ tôi nghe thấy ông ấy nói theo kiểu cho xong chuyện. Chưa bao giờ.

Pep Guardiola và các cầu thủ Barcelona. Ảnh: Imago.

Estiarte: Có những bí mật mà tôi sẽ không bao giờ tiết lộ. Nhưng để tôi kể cho anh nghe một trong những cuộc nói chuyện đáng nhớ nhất của Pep. Có lẽ ông ấy sẽ bực mình nếu biết tôi kể, nhưng kệ vậy.

Lúc đó là khi chúng tôi vẫn chưa tìm được phong độ tốt nhất, cảm thấy mệt mỏi, trong khi người ta nói rất nhiều về chuyện các trọng tài thiên vị cho chúng tôi. Thế rồi Pep mới tổ chức một cuộc họp.

“Thưa các quý ông, các ngài có nhận ra rằng trong khi các ngài cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rằng cuộc sống thật khó khăn, một trong những đồng đội của các ngài đã phải chơi 13 trận trong tình trạng bị một con quỷ ăn dần ăn mòn từ bên trong? OK, chúng ta mệt mỏi, chúng ta có lý do để bào chữa, nhưng dù thế nào thì hãy nhớ rằng chúng ta đang may mắn hơn Abi vì chúng ta còn khỏe mạnh".

Vẫn là cầu thủ giấu tên nói trên: Đây là những gì ông ấy nói trước khi chúng tôi ra sân trong trận đấu với Chelsea: “Các anh cầm điện thoại cả ngày, tại sao không gửi tới gia đình và bạn bè mình một tin nhắn trước khi chúng ta ra sân khởi động, hứa với họ rằng ‘Chúng tôi sẽ vượt qua được thách thức này’.

Làm như thế, các anh sẽ thấy có nghĩa vụ phải nỗ lực hết sức một khi đã bước vào sân, bởi vì đó là cam kết của các anh với họ. Rồi các anh có thể cùng nhau hô vang, ‘Cố lên, hãy ra sân và đánh bại họ’".

Ai đó vỗ tay, bầu không khí như nóng hơn và không gian như bị nén chặt lại. Ai cũng muốn chen thật nhanh qua cánh cửa nhỏ để có thể ra sân ngay lập tức. Tất cả đều đứng dậy, một số người bật nhảy tại chỗ, hoàn tất nghi thức trước trận đấu của mình.