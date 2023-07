Các cách tránh nóng đơn giản tại nhà

Do biến đổi khí hậu, Trái Đất đang ngày càng nóng lên. Dưới đây là một số cách đơn giản, không tốn kém để đối phó với thời tiết oi bức ngay tại nhà.

Đóng băng chai nước và đặt trước quạt điện là cách đơn giản nhất để tạo ra một chiếc điều hòa không khí tự chế. Phương pháp này cũng hiệu quả khi thay bằng bát nước đá.

Tuy nhiên, cần đảm bảo quạt được đặt trên bề mặt chắc chắn, không đặt quá gần đá đóng băng để tránh nguy cơ chập điện khi tan chảy thành nước.

Màu tối hấp thụ nhiệt nhiều hơn màu sáng. Vì vậy, trong đợt nắng nóng, mặc quần áo trắng hoặc sáng màu sẽ giúp mọi người thấy mát mẻ hơn.

Chất liệu và phom dáng quần áo cũng cần được chú ý. Lựa chọn tốt nhất là áo phông rộng, quần short, váy làm từ cotton hoặc vải lanh,... sẽ thoáng mát hơn nhiều so với đồ bó sát.

Quần áo giúp hút mồ hôi khỏi cơ thể, khiến mọi người không cảm thấy quá nhớp nháp. Do đó, ngủ khỏa thân không phải là ý kiến hay để hạ nhiệt cơ thể. Thay vào đó, mặc quần áo ngủ mỏng, rộng rãi sẽ giúp chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Theo Smithsonian, uống đồ ấm nóng khiến cơ thể đổ mồ hôi và bốc hơi ra ngoài. Cùng với đó, nhiệt cũng được hấp thụ vào không khí, giúp làm mát cơ thể.

Tuy nhiên, cách này chỉ hoạt động vào ngày khô ráo. Vào những hôm ẩm ướt, mồ hôi sẽ ít bay hơi hơn và không hiệu quả.

Ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ làm căn phòng nóng lên nhiều hơn. Vì vậy, bằng cách kéo rèm cửa lại, chúng ta sẽ ngăn chặn được tác nhân gây hại tồi tệ nhất.

Bước tiếp theo là mở các cửa sổ để không khí trong nhà lưu thông và đón gió mát bên ngoài. Hãy mở các cửa bên trong nhà để hỗ trợ luồng không khí. Việc để cửa phòng ngủ mở hé qua đêm cũng sẽ giúp giữ mát khi ngủ.

Chườm đá và nước lạnh lên cơ thể sẽ khiến chúng ta cảm thấy mát hơn, nhưng không phải ai cũng biết cổ tay (nơi có thể nhìn thấy tĩnh mạch), khuỷu tay và nếp gấp khớp là các bộ phận phát huy hiệu quả tốt nhất.

Thái dương và trán là lựa chọn khác không tồi. Ngâm chân trong nước đá lạnh cũng sẽ giúp hạ nhiệt.

Quay quạt vào người có thể là lựa chọn làm mát ngay lập tức, nhưng sẽ không có tác dụng hạ nhiệt căn phòng nhiều. Thay vào đó, hướng quạt ra ngoài cửa sổ sẽ giúp thổi không khí nóng ra khỏi phòng và đón gió mát từ bên ngoài vào.

Cách này chỉ hiệu quả khi nhiệt độ trong phòng nóng hơn so với không khí ngoài trời vào ban đêm.

Để tránh các vấn đề về sức khỏe do thời tiết nóng bức gây ra, mọi người cần lưu ý không để cơ thể mất nước, vận động quá nặng hay ăn uống sai cách.

