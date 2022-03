Các ca sĩ Việt sau khi bị đuổi khỏi nhóm

Sau khi bị đuổi khỏi nhóm, Sachi, Trần Bình hay Minkook khá im ắng. Các ca sĩ có ít hoạt động âm nhạc.

Sachi, Trần Bình hay Minkook từng hoạt động trong nhóm nhạc Việt. Tuy nhiên, không lâu sau khi ra mắt, họ bị loại khỏi đội hình nhóm. Đến nay, 3 ca sĩ khá im ắng và ít có hoạt động âm nhạc.

Sachi - SGO48

Sachi là một trong 28 thành viên thế hệ đầu tiên của SGO48. Khi mới ra mắt, SGO48 được công chúng chú ý bởi là chị em của nhóm nhạc nữ đình đám Nhật Bản AKB48. Cũng bởi trực thuộc hệ thống AKB48 nên công ty quản lý của SGO48 áp dụng quy định nghiêm ngặt với các thành viên trong nhóm. Bất cứ thành viên vi phạm đều bị đình chỉ, thậm chí rời nhóm.

Cuối năm 2019, Sachi (Tên thật: Nguyễn Quế Minh Hân) bị đình chỉ hoạt động một tháng vì tự ý sử dụng mạng xã hội, chụp ảnh cùng bạn khác giới và đăng lên tài khoản cá nhân.

Tháng 5/2020, công ty quản lý của SGO48 thông báo chấm dứt hợp đồng với thành viên Sachi vì bí mật hẹn hò với người hâm mộ. Công ty cho biết cô gái sinh năm 2003 chủ động liên lạc với người hâm mộ khi không được phép và tiết lộ thông tin bảo mật về chương trình Senbatsu battle, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ làm việc, thiệt hại về chi phí sản xuất.

Sachi trước và sau khi rời nhóm. Ảnh: NVCC.

“Qua quá trình điều tra, xác minh sự việc từ các bên liên quan, thành viên Sachi đã viết tường trình và thừa nhận việc có hẹn hò bí mật với fan, đồng thời tiết lộ một số thông tin chưa được công bố ra ngoài. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản thành viên Sachi ký cam kết với công ty, cũng như làm tổn thương sâu sắc đến cảm xúc người hâm mộ”, công ty của SGO48 thông báo.

Sau vụ việc, Sachi rời nhóm, bồi thường hợp đồng và chấm dứt các hoạt động cùng SGO48. Hiện tại, Sachi gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, cô vẫn hoạt động trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường.

Vừa qua, SGO48 thông báo tan rã. Lý do công ty đưa ra là bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Trần Bình - D1Verse

Trần Bình bị yêu cầu rời nhóm chỉ sau hai tháng kể từ khi ra mắt. Tháng 4/2020, một cô gái tố Trần Bình "bắt cá hai tay". Cùng lúc, cô gái khác trong vụ việc tiết lộ nam ca sĩ sinh năm 1998 nói xấu nghệ sĩ cùng công ty là Mamamoo và Oneus. Người này tung ảnh chụp màn hình tin nhắn cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Bình.

Trong tin nhắn, tài khoản được cho là của Trần Bình bức xúc vì quản lý quá nghiêm khắc, kiểm soát từng tin nhắn, bài đăng trên mạng xã hội, thậm chí bắt giao nộp điện thoại. Người đăng bài khẳng định Trần Bình đã nói xấu ngoại hình của Solar cũng như vấn đề giới tính các thành viên Mamamoo, Oneus.

Sau hai ngày vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội, RBW Việt Nam - công ty chủ quản của D1Verse - thông báo hủy hợp đồng của Trần Bình, đồng thời loại anh khỏi nhóm.

"Những nội dung Trần Bình phát tán về nghệ sĩ của công ty hoàn toàn sai sự thật. Họ không cùng sinh hoạt, thậm chí không tập luyện chung nhưng vì sự xuyên tạc của chính bản thân Trần Bình mà đã làm tổn hại danh dự của những nghệ sĩ khác", RBW Việt Nam chia sẻ.

Hình ảnh hiện tại của Trần Bình. Ảnh: NVCC.

"Ngoài ra, đối với các trường hợp đăng tải và phát tán những thông tin làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của nghệ sĩ, cũng như hành vi phát tán các sản phẩm độc quyền của công ty, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm ngặt theo luật pháp", công ty nhấn mạnh.

Sau khi rời nhóm, Trần Bình làm việc cho một công ty chuyên kinh doanh các địa điểm bar, club. Nam ca sĩ cũng thường đăng những video cover, làm việc trong phòng thu và biểu diễn tại các sự kiện. Cựu thành viên nhóm D1Verse cũng lên tiếng xin lỗi về ồn ào trong quá khứ.

Anh chia sẻ: “Bỏ lại tất cả xấu xí, giữ lại những gì tốt đẹp. Tôi gửi lời xin lỗi về những sai lầm mà bản thân chưa trưởng thành mắc phải ở năm cũ. Mong mọi người tha thứ và vẫn yêu quý, ủng hộ tôi trên những bước đi, lĩnh vực và dự án mới”.

Tương tự số phận của SGO48, các thành viên D1Verse gần đây thông báo nhóm tan rã. Đáng nói, trước khi đường ai nấy đi, D1Verse chỉ có một MV.

Minkook - Zero 9

Zero 9 được ra mắt bởi Tăng Nhật Tuệ vào năm 2018. Chỉ sau 6 tháng kể từ khi ra mắt, thành viên Minkook (tên thật Nguyễn Quốc Minh) thông báo rời nhóm với lý do muốn tiếp tục việc học tập. Tuy nhiên, sau đó, Minkook tham gia một chương trình truyền hình và tiết lộ lý do thật khiến anh rời nhóm. Ban đầu, chương trình không tiết lộ danh tính nam ca sĩ nhưng thông qua những thông tin anh tiết lộ, khán giả nhanh chóng tìm ra nhân vật chính là Minkook, thành viên nhóm Zero 9.

Trong chương trình, Minkook chia sẻ anh từ chối lời đề nghị khiếm nhã của ông bầu dẫn đến bị cắt đoạn hát trong ca khúc của Zero 9, hủy lịch quay game show. Nam ca sĩ tâm sự anh thậm chí bị nhốt, cấm dùng mọi phương tiện truyền thông, ra ngoài 5 phút cũng phải khai báo và 5 người tra khảo vì dùng điện thoại. Cuối cùng, nam ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm, phải bồi thường 20 triệu đồng và cấm hoạt động trong giới giải trí 3 năm.

Khi đó, quản lý của nhóm Zero 9 khẳng định cựu thành viên rời đi không phải vì bị gạ tình, đánh đập mà do mải yêu đương, quỵt tiền, ve vãn các nhà sản xuất khiến công ty nhiều lần bỏ tiền ra chuộc.

Về phía Tăng Nhật Tuệ, anh bóng gió học trò cũ tạo chiêu trò để gây chú ý. "Gạ tình hay đánh đập ư? Thời buổi này đâu dễ mà làm vậy với ai. Em hãy bình tĩnh mà bước đi, luyện tập thêm và đánh bại anh bằng tài năng thật sự", anh viết.

Sau đó, Minkook cho biết anh không hoạt động trong giới giải trí 3 năm tới nên không có lý do để nói dối. “Lý lẽ ai cũng có thể tự đưa ra nhưng đưa ra bây giờ để tranh cãi lại phiền lòng khán giả”, nam ca sĩ chia sẻ.

Quốc Minh chia sẻ anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ảnh: NVCC.

Nói với Zing về cuộc sống sau khi rời nhóm, Minkook chia sẻ anh không còn buồn vì những sự việc trong quá khứ. Nam ca sĩ trở lại với việc học tập, chụp ảnh, đôi khi biểu diễn tại sự kiện nhỏ để có thêm thu nhập. Minkook cho biết kinh tế của anh hiện tại ở mức trung bình, phải cân bằng giữa thu nhập và sinh sống.

“Âm nhạc luôn ở bên tôi mỗi ngày. Tôi luôn luyện tập mỗi ngày để tiếp tục đam mê. Đối với việc trở lại, chưa chắc chắn nhưng nếu có cơ hội tôi không bỏ lỡ”, anh nói.

Minkook có nhiều bản cover như All Of Me, Bigcityboi, Hãy trao cho anh, Em không sai, chúng ta sai… Cuối năm 2020, anh tham gia tuần lễ thời trang. Đây là hoạt động giải trí hiếm hoi của nam ca sĩ từ khi rời nhóm.