Các cá nhân nộp hơn 150.000 tỷ đồng tiền thuế thu nhập

Với mức tăng 24,6% so với năm 2021, tổng số tiền ngành thuế thu được từ thuế TNCN năm nay đạt khoảng 153.000 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm và là mức thu cao nhất từ trước đến nay.

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những sắc thuế ghi nhận tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Hoàng Hà.

Đây là số liệu được Tổng cục Thuế ghi nhận trong báo cáo tổng kết nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế quản lý năm 2022.

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, năm nay, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1,46 triệu tỷ đồng , vượt 24,3% so với dự toán phát lệnh (tương đương mức tăng 285.200 tỷ đồng ) và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số thu nội địa ước đạt 1,387 triệu tỷ, tăng 21% so với dự toán (+240.500 tỷ) và cao hơn 6,6% so với cùng kỳ.

Tương tự, số thu thuế, phí nội địa năm nay ước đạt 1,064 triệu tỷ đồng , vượt 16,4% dự toán (+149.657 tỷ), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.

Theo Tổng cục Thuế, trong số liệu thu kể trên, có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế vượt mức dự toán năm 2022. Đặc biệt, 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh là khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 115,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 108,1% và khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3% dự toán…

Nếu so với cùng kỳ năm 2021, Tổng cục Thuế cho biết có 16/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế ghi nhận tăng trưởng dương như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 8,7%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 1,4%; thu lệ phí trước bạ tăng 21,3%; thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%...

Đáng chú ý, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cả năm nay đã tăng 24,6% so với năm 2021. Với số thu năm 2021 đạt khoảng 123.000 tỷ đồng , ước tính năm nay, số tiền thu được từ thuế TNCN vào khoảng 153.258 tỷ đồng . Đây là số thu thuế cao hơn nhiều so với dự toán năm nay (118.075 tỷ) và là mức thu cao nhất từ trước đến nay của sắc thuế này.

SỐ THU THUẾ TNCN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Số liệu năm 2016-2020 tính theo số quyết toán NSNN. Nguồn: Bộ Tài chính; Tổng hợp. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Thuế TNCN tỷ đồng 65235 80977 94364 109406 115150 123000 153000

Với mức thu kể trên, thuế TNCN hiện chiếm khoảng 10,5% tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế quản lý và tương đương 11% tổng thu nội địa.

Trong những năm gần đây, tiền thu từ thuế TNCN vẫn liên tục tăng, bất chấp thu nhập của người lao động, người dân chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Thuế, đóng góp lớn nhất vào sắc thuế này là số thu từ tiền lương, tiền công của người lao động. Bên cạnh đó, các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng; chuyển nhượng chứng khoán; sản xuất, kinh doanh của cá nhân cũng phải nộp thuế thu nhập.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết thị trường bất động sản và chứng khoán sôi động là một trong những nguyên nhân giúp số thu từ thuế TNCN tăng trong những năm gần đây.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từng chia sẻ với Zing, một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, thuế TNCN sẽ ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng, mục tiêu chiếm tỷ lệ khoảng 25% tổng thu ngân sách.

Bên cạnh việc ghi nhận tăng trưởng cao ở nhiều khoản thu, sắc thuế, trong năm nay, Tổng cục Thuế cũng cho biết đã đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số.

Trong đó, cơ quan quản lý thuế đã đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay, đã có 42 nhà cung cấp dịch vụ lớn trên khắp thế giới đăng ký, kê khai và nộp thuế trực tiếp qua Cổng thông tin này với tổng số thuế đã kê khai, nộp thuế là 3.444 tỷ đồng .

Trong đó, một số nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đang kê khai, nộp thuế lớn tại Việt Nam bao gồm Meta (Facebook), Google, TikTok; Microsoft, eBay…

Ngoài ra, để đáp ứng việc tiếp nhận thông tin từ các sàn TMĐT theo quy định Nghị định 91 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã vận hành Cổng dữ liệu thông tin TMĐT. Trong đó, cổng dữ liệu thông tin đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch TMĐT trong trường hợp sàn thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn.

Cổng dữ liệu thông tin TMĐT cũng tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT trong trường hợp sàn TMĐT chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân.