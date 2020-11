Các bữa ăn có giá từ 1.000 đến hơn 10.000 USD

The Fortress Stilt Fisherman Indulgence giá 14.500 USD tại The Fortress Resort and Spa, Sri Lanka. Được thực hiện theo yêu cầu đặc biệt, với thời gian báo trước tối thiểu 24 giờ, món tráng miệng cực kỳ xa xỉ này có bánh ngọt Italy hương vị kem Ailen cùng mứt lựu và xoài. Bên cạnh đó là champagne sabayon trang trí với một viên đá aquamarine 80 carat, đặt bên dưới một hình người bằng chocolate làm thủ công.