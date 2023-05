Các Bộ trưởng Thương mại APEC không thể thông qua tuyên bố chung

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã bế mạc hôm 26/5 mà không thông qua được tuyên bố chung.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: Reuters.

Sau 2 ngày nhóm họp ở Detroit, Mỹ, Bộ trưởng Thương mại các thành viên APEC nhất trí thúc đẩy hơn nữa thương mại mang tính bao trùm và bền vững, theo Reuters.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga phản đối một số nội dung về tình hình ở Ukraine với lý do các nước có quan điểm khác biệt và "APEC không phải diễn đàn về an ninh". Do đó, APEC đã không thể thông qua tuyên bố chung.

Kết thúc hội nghị, nước chủ nhà Mỹ đưa ra tuyên bố chủ tịch APEC tóm tắt diễn biến các cuộc thảo luận, với trọng tâm là tính toàn diện, bền vững và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

"Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm mang lại môi trường thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, không phân biệt, minh bạch, bao trùm và có thể dự đoán", tuyên bố chủ tịch APEC cho biết.

APEC cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung tâm.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết bà hy vọng hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tháng 11 ở San Francisco có thể thông qua tuyên bố chung của nhóm.

Việc lựa chọn Detroit là nơi tổ chức hội nghị nhằm thúc đẩy tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Joe Biden về một chính sách thương mại lấy người lao động làm trung tâm. Detroit là trung tâm sản xuất xe hơi, từng bị thiệt hại nặng nề bởi làn sóng tự do thương mại, nhưng nay đã hồi sinh và dịch chuyển sang công nghệ vận tải xanh.