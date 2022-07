Các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai chỉ trả lời 'không biết'

Bác bỏ chuyện dùng nhục hình với các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định không có việc cán bộ đánh đập, dùng nhục hình với các bị cáo. Nếu bị cáo nói bị đánh, ép cung thì đề nghị đưa ra chứng cứ.