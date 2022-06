Thực tế, kỹ thuật siêu âm có giúp phát hiện ung thư. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể phát hiện khi tế bào ung thư đã xuất hiện và thành hình rõ ràng.

Bệnh ung thư hình thành do các tế bào trong cơ thể phát triển một cách bất thường với số lượng lớn. Các tế bào ung thư này sẽ tấn công vào mô trong cơ thể, để lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Trong trường hợp tế bào ung thư phát triển nhanh và lan sang các bộ phận khác, tức trường hợp đó đã chuyển sang giai đoạn nặng, cơ hội chữa khỏi bệnh rất thấp. Người mắc ung thư còn phải chịu nhiều đau đớn cơ thể, tốn nhiều chi phí mua thuốc và điều trị.

Năm 2020, tại Việt Nam, ước tính có khoảng 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Tức cứ 100.000 người thì có 159 người được chẩn đoán mắc ung thư và 106 người tử vong do căn bệnh này. Tỷ lệ mắc mới ung thư và tử vong do bệnh này của nước ta ngày càng tăng cao.

Đối với ung thư, người bệnh càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Thông qua dấu hiệu của bệnh sẽ không có nhiều người phát hiện được, vì vậy chúng ta cần tới các phương pháp chẩn đoán tân tiến hơn để cho kết quả chính xác nhất.

Siêu âm là gì?

Siêu âm được biết tới là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng cách sử dụng đầu dò (có sóng âm tần số cao) để truyền sóng âm. Mục đích là xây dựng và tái tạo hình ảnh về cấu trúc bên trong cơ thể, sau đó truyền lên màn hình siêu âm.

Nhờ kỹ thuật siêu âm, các bác sĩ có thể quan sát được những bộ phận trong cơ thể, thấy sự thay đổi bất thường và từ đó giúp chẩn đoán nhiều loại bệnh hoặc khám thai.

Nhờ kỹ thuật siêu âm, các bác sĩ có thể quan sát được những bộ phận trong cơ thể. Ảnh: Techtitute.

Các bệnh ung thư có thể phát hiện qua siêu âm

Vì có ưu điểm tạo ra hình ảnh sắc nét, phương pháp siêu âm vẫn được sử dụng trong tầm soát ung thư. Thông qua phương pháp này, bác sĩ cũng có thể phát hiện được các bệnh ung thư phổ biến hiện nay như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư vú và được ứng dụng cả trong siêu âm ổ bụng.

Siêu âm giúp phát hiện ung thư gan

Siêu âm gan có thể giúp bác sĩ thấy được tất cả bề mặt của cơ quan này để phát hiện sự bất thường. Ví dụ như tình trạng xơ gan hoặc phát hiện tế bào ung thư gan.

Khi siêu âm thấy xuất hiện khối u ở gan, các bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh làm thêm những xét nghiệm liên quan để chẩn đoán chính xác nhất. Từ đó, bệnh nhân có thể thực hiện thêm phương pháp nội soi để kiểm tra sự tiến triển của tế bào ung thư, xác định giai đoạn bệnh và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Siêu âm ngực phát hiện ung thư vú

Phương pháp này giúp phát hiện các tế bào khối u, chẩn đoán bệnh ung thư vú. Hình ảnh được trả trên màn hình máy siêu âm rất rõ nét nên có thể dự đoán được kích thước của khối u. Việc thực hiện thêm các phương pháp khác còn giúp kiểm tra được u lành hay ác, sự tiến triển của chúng.

Siêu âm ngực giúp phát hiện các tế bào khối u, chẩn đoán bệnh ung thư vú. Ảnh: Thehealthy.

Không chỉ giúp sàng lọc khối u, thực hiện siêu âm ngực còn giúp mô phỏng lại toàn bộ chi tiết bên trong vú giúp sàng lọc các bệnh lý tuyến vú và những bất thường khác tại bộ phận này.

Siêu âm dạ dày giúp kiểm tra sự phát triển của tế bào ung thư

Ung thư dạ dày đang có xu hướng ngày càng tăng ở nhiều nước trên thế giới. Căn bệnh này cũng nằm trong nhóm gây tử vong cao nhất. Vì vậy, phát hiện ung thư dạ dày sớm thì tỷ lệ sống càng cao.

Các tế bào ung thư thường xuất hiện ở bên trong thành dạ dày. Kỹ thuật siêu âm hiện nay rất hiện đại nên có thể quan sát được bên trong lớp dạ dày, phát hiện những bất thường, phát hiện khối u và đánh giá tình trạng bệnh.

Siêu âm ổ bụng giúp phát hiện các bệnh lý trong cơ thể

Siêu âm ổ bụng giúp bác sĩ thấy được hết những bất thường của các bộ phận trong ổ bụng:

- Gan: Phát hiện và đánh giá tình trạng xơ gan, viêm gan, ung thư gan.

- Mật, thận: Viêm túi mật/thận, sỏi mật/thận

- Bàng quang.

- Tụy: Viêm tuyến tụy

Đây chỉ là một phương pháp giúp chẩn đoán, không đưa ra được kết quả chuẩn xác 100%.

Muốn khẳng định người bệnh có đang bị mắc bệnh ung thư hay không, hay muốn kiểm tra mức độ tiến triển của tế bào ung thư cần thực hiện thêm xét nghiệm khác như: Xét nghiệm máu, chụp CT, nội soi,… Đặc biệt, nội soi đường tiêu hóa giúp phát hiện ung thư dạ dày, ung thư đại tràng hay ung thư thực quản hiệu quả.