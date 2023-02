Các bà mẹ trẻ tìm cách tăng thời gian đọc sách cho bản thân

Theo CBC Canada, sau một thời gian dừng đọc sách, rất nhiều bà mẹ trẻ đang quay lại thói quen này và góp phần thúc đẩy doanh số bán sách.

Khi còn nhỏ, Amanda Farrell-Low thường ngấu nghiến các cuốn sách dưới ánh đèn pin vào đêm khuya. Nhưng khi có con nhỏ, bà ngừng làm những việc trước đây đã mang lại cho bà rất nhiều niềm vui.

Farrell-Low, hiện 40 tuổi, sống ở Victoria, British Columbia, Canada. Bà lưu ý rằng khi nuôi dạy trẻ nhỏ, nhiều bà mẹ bị thiếu ngủ. Thêm vào đó là một danh sách những việc cần làm liên tục chạy trong đầu và do đó, bà cảm giác tội lỗi khi dành thời gian cho sở thích bản thân. Vì vậy Farrell-Low, một người từng ham đọc sách, hầu như không đọc gì cho đến khi con gái bà bắt đầu học lớp 1.

Bà Farrell nói: “Tôi cảm thấy thích thú khi được làm điều gì đó hoàn toàn cho bản thân mình”. Và giờ đây, Farrell-Low là thành viên của một nhóm ngày càng đông các bậc cha mẹ muốn đọc sách để giải trí. Cho dù nguyên nhân là gì, từ việc được giảm thời gian nuôi dạy trẻ nhỏ, muốn ngắt kết nối với màn hình điện tử hay muốn có không gian riêng trong năm 2023, ngày càng nhiều bậc cha mẹ tại Canada đang cho phép mình đắm chìm vào những câu chuyện.

Bà Laura D'Angelo, 34 tuổi, ở Ottawa, cũng cho biết: "Đọc sách là một cách tuyệt vời để ngắt kết nối với quá trình nuôi dạy con cái (từ việc đăng ký lớp học bơi, đọc các bài viết về nuôi dạy con cái hay lập kế hoạch bữa ăn) và tập trung vào điều gì đó mang lại niềm vui cho tôi".

Con trai của D'Angelo là Finley, 2,5 tuổi. Bà Laura chia sẻ rằng khó tập trung đọc sách khi Finley luôn náo động xung quanh nhưng trong những tháng gần đây, bà đã nỗ lực quay lại với sách.

"Tôi nhận ra rằng mình không thể không đọc sách. Khi tôi không đọc sách, tôi bị phân tâm nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại và xem TV. Những việc đó không phù hợp với tôi vì vậy, tôi tự đặt ra mục tiêu đọc hàng năm của mình - năm nay là 40 cuốn sách", bà nói.

Các bà mẹ không có thời gian để đọc sách cho bản thân

Có một chương trình podcast rất nổi tiếng và từng đoạt giải thưởng có tên là Moms Don't Have Time To Read Books. Tên podcast này phản ánh tình cảnh của rất nhiều người mới làm cha mẹ. Trong khi các ông bố cũng bị giảm thời gian dành cho bản thân thì nhiều nghiên cứu chỉ ra các bà mẹ cũng chịu nhiều áp lực lớn, đặc biệt là khi nói đến gánh nặng tinh thần.

Những quyển sách được mượn nhiều nhất tại thư viện công cộng Ottawa năm 2022. Các tiểu thuyết này đều rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Ottawa Public Library/CBC.

Ví dụ, một báo cáo năm 2022 của Cơ quan Thống kê Canada ước tính rằng phụ nữ luôn đảm nhận phần lớn công việc gia đình, bao gồm cả chăm sóc trẻ em. Nhiều nghiên cứu khác chỉ ra rằng các bà mẹ cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Một báo cáo năm 2021 của nhóm truyền thông Motherly cũng cho thấy gần 2/3 số bà mẹ mà họ khảo sát có chưa tới 1h dành cho bản thân trong 1 ngày.

Robin Bright, giáo sư của khoa Giáo dục tại Đại học Lethbridge, lưu ý rằng các bà mẹ mới sinh con vẫn đọc sách nhưng ưu tiên của họ là đọc cho và đọc cùng con cái.

"Họ đặt con cái lên hàng đầu và do đó có thể không còn thời gian đọc sách cho bản thân", Bright cho biết.

Bà Bright nói: “Vì vậy, việc quay lại thói quen đọc sách là một cột mốc quan trọng với bản thân họ. Đặc biệt nếu họ đã từ bỏ thói quen đó trong một khoảng thời gian thì việc quay trở lại cho thấy các bậc phụ huynh đang nhận ra tầm quan trọng của việc dành thời gian cho bản thân. Đọc sách là cách để các bà mẹ khẳng định giá trị của việc làm những điều mình yêu thích".

Bà Bright cho biết đọc sách cũng là một cách hiệu quả để thư giãn, đồng thời lưu ý rằng cũng có nghiên cứu cho thấy đọc sách giúp hạ nhịp tim, thư giãn cơ bắp và giúp bản thân thư thái sau những thách thức của cuộc sống hàng ngày.

Một hoạt động thường ngày của các bà mẹ là đọc sách cho con. Bà D’Angelo đọc sách cho con trai Finley. Ảnh: Laura D’Angelo.

Phụ nữ giúp thúc đẩy doanh số bán hàng

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc quay lại thói quen đọc sách của các bà mẹ cũng giúp thúc đẩy doanh số bán sách.

Mặc dù phần lớn báo cáo và khảo sát không phân tích thói quen mua sách theo tình trạng gia đình, có một số dấu hiệu trong ngành cho thấy các bà mẹ đang mua nhiều sách hơn.

Carly Watters, Phó chủ tịch cấp cao của công ty dịch vụ xuất bản P.S. Literary, cho biết: “Thị trường văn học luôn được thúc đẩy bởi phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 60. Họ thường là những người mua sách chính”.

Và các câu lạc bộ sách, từ câu lạc bộ do Oprah Winfrey mở vào những năm 1990 cho đến câu lạc bộ sách của Reese bây giờ, cùng các video hay bài đăng chia sẻ về sách trên mạng xã hội, ngày càng thu hút độc giả ở lứa tuổi trên.

Watters cho biết: "Nói chung, độc giả của câu lạc bộ sách và các thể loại tiểu thuyết lãng mạn hay sách phi hư cấu đều là phụ nữ ở một độ tuổi nhất định".

Theo số liệu của tổ chức phi lợi nhuận Booknet Canada tháng 8/2022, doanh số bán bản in của các tác phẩm "hư cấu/phụ nữ" đã tăng 55% trong 5 năm qua tại thị trường Canada. Những cuốn sách bán chạy nhất và được mượn nhiều nhất trong danh mục này lần lượt là The Seven Husbands of Evelyn Hugo của Taylor Jenkins Reid và The Last Thing He Told Me của Laura Dave. Tiểu thuyết của Reid rất nổi tiếng trên mạng xã hội, trong khi tiểu thuyết của Dave là lựa chọn của câu lạc bộ sách Reese.

Watters cũng đánh giá manh mối lớn nhất cho thấy các bà mẹ góp phần vào tăng trưởng doanh thu sách chính là sự phát triển của sách nói - hiện ghi nhận đà tăng trưởng 2 con số.

Watters nói: “Đó là dấu hiệu của những người muốn làm nhiều việc cùng một lúc và các bà mẹ rõ ràng là một trong số những người cần điều đó nhất”.

Ở thành phố Victoria, Farrell-Low nói rằng việc quay lại thói quen đọc sách đã mang lại cho bà rất nhiều niềm vui. Và điều quan trọng là phải làm gương cho con gái mình, người cũng mới bắt đầu đọc sách.

Farrell chia sẻ: "Bố mẹ tôi luôn đọc thứ gì đó. Họ luôn mang theo một cuốn sách. Hình ảnh đó thực sự gắn bó với tôi từ khi còn bé".