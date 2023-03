Cabin fever - căn bệnh của những người phải ở nhà quá lâu

Sốt cabin khiến bạn cô đơn, lo lắng, tâm trạng xuống dốc, giấc ngủ cũng bị đảo lộn.

Cabin fever /ˈkæb.ɪn ˌfiː.vər/ (danh từ): Sốt cabin

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa cabin fever là cảm giác bực tức hoặc buồn bã do phải ở nhà quá lâu.

Theo Verywell Mind, sốt cabin là thuật ngữ phổ biến để nói về tình trạng của con người khi bị cách ly, cô lập hoặc giam giữ trong một thời gian dài.

Có thể ban đầu bạn sẽ thấy ổn với việc ở nhà, nhưng nếu tình trạng kéo dài, bạn sẽ có những triệu chứng của sốt cabin như cô đơn, lo lắng, tâm trạng xuống dốc...

Không phải ai bị sốt cabin cũng có biểu hiện giống nhau, nhưng nhiều người cho biết họ cảm thấy rất cáu kỉnh hoặc bồn chồn. Một số biểu hiện khác của sốt cabin bao gồm: Giấc ngủ đảo lộn, khó tỉnh dậy, thèm ăn, thiếu kiên nhẫn, mất tập trung, buồn bã, trầm cảm...

Con người là động vật xã hội. Nhìn chung, con người có xu hướng cảm thấy khá hơn khi được kết nối với người khác. Trước đây, sốt cabin thường diễn ra vào những đợt mưa dài ngày hoặc mùa đông dài những nước có tuyết. Nhưng hiện nay, đại dịch Covid-19 khiến sốt cabin phổ biến hơn. Sự thay đổi từ lối sống xã hội sang lối sống cách ly khiến nhiều người cô đơn và hình thành các triệu chứng sốt cabin.

Ngoài ra, sốt cabin cũng có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân sau:

Cảm thấy không thể kết nối về mặt thể chất với bạn bè và gia đình

Không thể tham gia vào các hoạt động để tìm niềm vui

Kiệt sức vì công việc

Cảm thấy không có động lực và thờ ơ do có quá ít hoặc không có việc làm

Ngày càng lo lắng về tài chính do thiếu thu nhập

Để đối phó với sốt cabin, bạn cần:

Duy trì một thói quen để khiến bản thân bận rộn.

Duy trì chế độ ăn uống bình thường.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện mỗi ngày.

Thực hiện những hoạt động buộc bộ não phải "vận động".

Tập luyện thể dục, thể thao.

Ứng dụng của cabin fever trong tiếng Anh:

- The rain had kept me indoors all weekend and I was beginning to get cabin fever.

Dịch: Trời mưa khiến tôi phải ở nhà suốt cuối tuần và tôi bắt đầu bị sốt cabin.

- A person may experience cabin fever in a situation such as being in a simple country vacation cottage.

Dịch: Một người có thể bị sốt cabin trong một tình huống như ở trong một ngôi nhà nghỉ dưỡng đơn giản ở nông thôn