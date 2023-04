Ca tử vong đầu tiên trên thế giới vì cúm gia cầm H3N8 ở Trung Quốc

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11/4, một phụ nữ Trung Quốc đã tử vong do cúm gia cầm H3N8. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở người do chủng cúm gia cầm này.

Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì cúm gia cầm H3N8. Ảnh: Reuters. Bệnh nhân là một phụ nữ 56 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông, phía đông nam Trung Quốc. Bà ngã bệnh vào ngày 22/2, nhập viện vì viêm phổi nặng vào ngày 3/3 và qua đời vào ngày 16/3, Straits Times dẫn thông báo của WHO. “Bệnh nhân có nhiều bệnh nền, có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi phát bệnh. Khu vực xung quanh nơi bệnh nhân sống cũng từng xuất hiện chim hoang dã”, WHO cho biết thêm. Người phụ nữ là bệnh nhân thứ ba nhiễm virus cúm gia cầm H3N8. Hai trường hợp đầu tiên là hai bé trai ở Trung Quốc được phát hiện vào năm 2022. Theo báo cáo của WHO, người phụ nữ này được cho là nhiễm virus tại một khu chợ ẩm ướt. Các nhà khoa học đã thu thập mẫu dương tính với virus cúm gia cầm H3N8 khi truy tìm dấu vết phơi nhiễm của bệnh nhân tại khu chợ này. Trường hợp này không liên quan đến đại dịch cúm gia cầm H5N1 đã tàn phá các quần thể gia cầm và chim hoang dã trên khắp thế giới trong 18 tháng qua. Hiện không có bằng chứng cho thấy virus cúm gia cầm H3N8 có thể lây từ người sang người. WHO cũng cho biết thêm: "Không có người nào tiếp xúc gần với ca bệnh trên bị nhiễm virus hoặc có triệu chứng nhiễm virus tính tới thời điểm báo cáo". Virus cúm gia cầm H3N8 đã được phát hiện ở nhiều loài động vật có vú trước đây, bao gồm cả ngựa và chó. Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều loại cúm gia cầm, với các loại virus được mô tả bởi hai loại protein khác nhau - hemagglutinin và neuraminidase (ký hiệu bằng 2 ký tự H và N). Cho đến nay, chỉ có 6 loại virus cúm gia cầm lây nhiễm cho người (virus H5, H6, H7, H8, H9 và H10). Hai chủng H5N1 và H7N9 chiếm phần lớn số ca nhiễm, theo Telegraph.

