Cả trăm người bao vây khu vực rừng để bắt kẻ bị truy nã

Sau gần một tuần trốn khỏi trại giam Nghĩa An, phạm nhân Hồ A Dục đã bị bắt tại khu vực rừng thuộc xã Mò Ó (huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị).

Thượng tá Đỗ Huyền Tâm - Giám thị Trại giam Nghĩa An (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) - cho biết sau một thời gian lần theo dấu vết, nhờ nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trại giam, công an địa phương và người dân xã Mò Ó, chiều ngày 18/4, đơn vị đã bắt giữ Hồ A Dục (47 tuổi, quê ở bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Để bắt được Dục, cả trăm cán bộ công an và người dân bao vây cả quả đồi thuộc khu vực rừng xã Mò Ó.

Được biết, Dục vận chuyển hàng cấm, bị phạt tù 4 năm. Phạm nhân chấp hành án phạt tù, sắp đến thời gian được giảm, nhưng do bột phát đã trốn khỏi Trại giam Nghĩa An vào ngày 12/4.

Sau đó, Trại giam Nghĩa An đã có quyết định truy nã về việc phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam.