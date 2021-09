Ca thần Trương Học Hữu biểu diễn tại Hoa hậu Hong Kong sau 20 năm

Màn biểu diễn dài 14 phút của Trương Học Hữu tại chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021 gây ấn tượng mạnh. Nam ca sĩ thể hiện giọng hát nội lực khiến khán giả thán phục.

Trương Học Hữu biểu diễn tại chung kết Hoa hậu Hong Kong Trương Học Hữu thể hiện 4 ca khúc. Giọng hát đầy nội lực, cảm xúc của anh giúp sân khấu Hoa hậu Hong Kong 2021 trở nên hoành tráng hơn.

Ngày 13/9, HK01 đưa tin Trương Học Hữu đã có màn trình diễn xuất sắc tại chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021 với 4 bài hát liên tiếp.

Đây là sự trở lại của Trương Học Hữu sau 20 năm không biểu diễn tại sự kiện này. Anh từng có 7 lần biểu diễn tại chung kết Hoa hậu Hong Kong, lần cuối cùng là năm 2001.

Nam ca sĩ thể hiện các ca khúc nổi tiếng của mình như Gió xuân mưa thu, Lý Hương Lan, Yêu là vĩnh hằng và song ca cùng nữ ca sĩ Lý Hạnh Nghê bài hát Mặt trời mọc nhượng đèn đường ngủ yên.

Màn biểu diễn kéo dài 14 phút, trong đó Thiên vương Hong Kong thể hiện giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, bay bổng. Anh phô diễn hết kỹ năng ca hát.

Trương Học Hữu biểu diễn tại Hoa hậu Hong Kong 2021. Ảnh: HK01.

"Không hổ là Ca thần, Trương Học Hữu biểu diễn khiến mọi người mê đắm'', "Tài năng, thực lực của Ca thần Trương Học Hữu không ai có thể sánh bằng", "Điểm nhấn lớn nhất đêm chung kết năm nay là màn biểu diễn của Trương Học Hữu. Đêm nay như concert riêng của anh ấy vậy", là những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình trên Weibo.

HK01 đưa tin thêm Thiên vương Hong Kong nhận lời biểu diễn vì tình bạn với Tăng Chí Vỹ - người giữ chức phó tổng giám đốc và đang thực hiện nhiều kế hoạch cứu rating cho đài TVB. Nguồn tin cho hay Trương Học Hữu không nhận cát-xê.

Theo HK01, trong chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021, ban tổ chức đã tốn hàng triệu HKD để dàn dựng sân khấu với chủ đề "Thành phố của các thiên thần", trong đó thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật kiến trúc văn hóa cổ đại.

Kết quả, vương miện hoa hậu thuộc về Tống Uyển Dĩnh, 22 tuổi. Lương Khải Tình giành ngôi vị á hậu 1. Á hậu 2 là Thiệu Sơ, cô cũng đoạt giải Người đẹp Thân thiện.

Trương Học Hữu biểu diễn tại Hoa hậu Hong Kong 2021. Ảnh: HK01.

Trương Học Hữu là một trong tứ đại Thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990.

Tài tử từng được mệnh danh là Ca thần (thiên vương hát hay nhất) của Hong Kong. Trương Học Hữu nổi tiếng với nhiều bản hit kinh điển như Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...