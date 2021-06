Ca sĩ Zayn Malik ẩu đả bên ngoài quán bar

Nam ca sĩ Zayn Malik xông vào chất vấn người đàn ông xúc phạm anh bên ngoài một quán bar.

Sự việc xảy ra lúc 2h sáng ngày 4/6 bên ngoài hộp đêm Amsterdam Billiards ở Manhattan (New York, Mỹ). Tờ TMZ đăng tải video cho thấy Zayn Malik khẩu chiến, xông vào tấn công người đàn ông đã xúc phạm anh.

Theo nguồn tin, khi đang hút xì gà, cựu thành viên One Direction bị một người đàn ông tiếp cận và nhục mạ. Gã này gọi nam ca sĩ là người đồng tính khiến anh nổi giận.

Nam ca sĩ ẩu đả với người đàn ông bên ngoài quán bar. Ảnh: TMZ.

Trong đoạn clip, Zayn Malik mặc trang phục thể thao màu trắng, xông vào đáp trả người đàn ông. "Anh đang nói cái gì vậy?", Malik quát lên và lao vào chất vấn. Những người xung quanh đã cố gắng ngăn xảy ra đánh nhau.

Cảnh sát không có mặt khi vụ ẩu đả xảy ra. Hiện tại, chưa rõ nguyên nhân vì sao người đàn ông kia xúc phạm nam ca sĩ.

Đoạn video sau vài giờ chia sẻ lên Twitter đã nhận được hơn 300.000 lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đại diện của nam ca sĩ từ chối bình luận về vụ việc.

Zayn Malik đang sống cùng bạn gái và con đầu lòng ở New York. Họ chưa tính đến chuyện kết hôn. Ảnh: Teen Vogue.

Zayn Malik, cựu thành viên One Direction, đạt nhiều thành tựu sau khi tách ra hoạt động solo. Hồi đầu năm, nam ca sĩ đã phát hành album phòng thu thứ ba mang tên Nobody Is Listening. Malik cho biết anh đang tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.

Hiện tại, Malik sống hạnh phúc bên siêu mẫu Gigi Hadid ở thành phố New York. Cả hai có một con chung chào đời hồi tháng 9 năm ngoái. Đó là bé gái kháu khỉnh tên Khai Hadid Malik.