Ca sĩ Yangpa gặp tai nạn xe hơi

Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy Yangpa không gặp chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phải điều trị ngoại trú.

Hình ảnh ca sĩ Yangpa.

Ngày 21/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Yangpa gặp tai nạn giao thông liên hoàn.

StarIn cho biết vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8/9, ngay trước kỳ nghỉ lễ Trung Thu ở Hàn Quốc. Khi Yangpa đang lái ôtô cá nhân trong chuyến du lịch một mình, chiếc xe bất ngờ gặp va chạm ở cầu Hannam. Ba xe nối đuôi đâm vào nhau, tạo nên vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Bức ảnh E-Daily chụp tại hiện trường cho thấy xe của nữ ca sĩ bị lật và nằm nghiêng trên mặt đường, cửa kính vỡ vụn.

Chia sẻ với Sports Today, IHQ Entertainment - công ty quản lý Yangpa - cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đại học Soonchunhyang để cấp cứu. Yangpa không gặp chấn thương nghiêm trọng và không cần nhập viện nhưng vẫn phải điều trị ngoại trú.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe của Yangpa bị lật, cửa kính xe vỡ vụn. Ảnh: StarIn, IHQ.

Đại diện công ty chia sẻ: "Nữ ca sĩ đang tiếp nhận điều trị hàng ngày vì bị đau nhức dai dẳng. Ngay sau vụ tai nạn, do nghi ngờ bị xuất huyết não, chúng tôi tiến hành chụp CT, đồng thời chụp X-quang để kiểm tra gãy xương. May mắn thay, kết quả không phát hiện dấu hiệu bất thường nào".

Công ty bổ sung: "Yangpa bị chảy máu tai. Cô ấy chuẩn bị chụp cộng hưởng từ (MRI). Chúng tôi sẽ cố gắng để cô ấy có thể hồi phục nhanh chóng".

Yangpa tên thật là Lee Eun Jin, sinh năm 1979. Năm 1997, cô chính thức ra mắt khán giả với ca khúc Young Love. Bài hát sớm vươn lên thành hit tại Hàn Quốc, qua đó khiến danh tiếng nữ ca sĩ tăng vọt. Một số ca khúc tiêu biểu của Yangpa gồm A'D DIO, Love... What Is It?, Love Is All The Same...