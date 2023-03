Ca sĩ Vy Oanh gửi đơn kêu cứu

Sau khi nhận giấy triệu tập để làm việc về đơn tố giác của con trai bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng.

Ngày 24/3, theo nguồn tin của Zing, ca sỹ Vy Oanh đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan Trung ương, ở TP.HCM và báo chí… sau khi nhận được giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để làm việc về đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Phương Hằng) tố giác ca sĩ này có hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân bà Phương Hằng.

Chia sẻ với Zing, ca sĩ Vy Oanh cho biết cuộc làm việc với điều tra viên (dự kiến diễn ra sáng 24/3 như trong giấy triệu tập) đã không diễn ra vì nữ ca sỹ đã gửi đơn khiếu nại để mong muốn cơ quan chức năng giải đáp những thắc mắc mà cô nêu trong đơn.

“Trước khi nhận được giấy triệu tập, tôi không biết gì về việc bị tố cáo. Tôi bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thời gian bầu bí, sinh nở, tôi lo cho bản thân mình, lo cho con còn không xong. Tôi vô tình bị kéo vào drama này. Là nghệ sĩ, tôi không bao giờ muốn kéo nhau vào việc tố cáo”, Vy Oanh nói và mong mọi thứ diễn ra theo quy trình pháp luật.

Ca sĩ Vy Oanh ký đơn gửi cơ quan điều tra hồi tháng 10/2021. Ảnh: T.T.

Trong đơn, nữ ca sỹ cho biết là nạn nhân trong vụ án của bà Phương Hằng và bà Hằng chưa từng có đơn tố giác Vy Oanh về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà như trong đơn tố giác ông Tuấn đã nêu.

"Nếu bà Hằng cho rằng tôi xúc phạm danh dự, uy tín thì chỉ có bà Hằng mới có quyền tố giác tôi. Ông Tuấn không phải bà Hằng, ông không thể bị tổn thương thay cho bà. Xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác tôi thay cho bà Hằng", Vy Oanh nêu trong đơn.

Cũng theo nữ ca sĩ, nếu đơn của ông Tuấn được thụ lý giải quyết thì PC02 cần chuyển những nội dung, tài liệu ông này cung cấp đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01), đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án bà Phương Hằng. Nội dung ông Tuấn tố giác liên quan thời điểm bà Hằng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, còn Vy Oanh là người bị hại nên việc giao PC01 thụ lý đơn tố giác sẽ đảm bảo vụ việc được xử lý toàn diện, đầy đủ.

Ngoài ra, trong đơn kêu cứu, Vy Oanh cũng cho rằng việc cơ quan điều tra không gửi giấy mời mà gửi giấy triệu tập khiến cô và gia đình cảm thấy bất ngờ. Vy Oanh khẳng định trong đơn rằng không có hành vi, lời nói xâm phạm quyền lợi bà Phương Hằng như nội dung đề cập trong đơn tố giác.

"Tôi được biết, ông Tuấn còn gửi đơn tố giác đối với nhiều người khác là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Điều này gây ảnh hưởng đến đời sống, công việc của họ. Để tránh việc lợi dụng quyền tố giác, trình báo gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tôi đề nghị ông Tuấn phải chịu trách nhiệm pháp luật nếu ông Tuấn cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật", đơn của Vy Oanh nêu.

Ca sỹ Vy Oanh cũng cho rằng những hành vi của bà Phương Hằng đã gây ra những tổn thương thiệt hại về tinh thần, hạnh phúc cũng như kinh tế của gia đình. Nữ ca sỹ đã gửi đơn kêu cứu để đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, theo dõi, có hướng xử lý kịp thời nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Vy Oanh.

Bà Nguyễn Phương Hằng ở thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Công an TP.HCM.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đến Công an TP.HCM tố giác bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, nghệ sĩ trong nước và ca sĩ Vy Oanh. Theo nội dung đơn, Vy Oanh cho rằng bà Hằng sử dụng ngôn từ phản cảm, xúc phạm nữ ca sĩ. Sau đó, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại những video của bà Hằng và làm những clip đặt tiêu đề bôi nhọ, lăng mạ Vy Oanh.

Sau khi tiếp nhận đơn của Vy Oanh và các cá nhân khác, đến tháng 3/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 4 người có vai trò giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học Luật TP.HCM).

Sau đó, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác hơn 30 cá nhân trong đó có ca sỹ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và bà Phương Hằng.

Ngày 25/2, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.