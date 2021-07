Ca sĩ Việt vỡ mộng khi sang Hàn Quốc đào tạo

Nhiều ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc nhưng sau quá trình huấn luyện khắc nghiệt, họ không được chú ý và phải trở về nước.

Ngày 20/7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cơ quan Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc thông báo hai nhóm nhạc Việt Nam gồm Super V và O2O Girl Band sang nước này đào tạo. Trong thời gian đào tạo kéo dài 11 tuần, họ phát hành 2-3 bài hát và sản xuất MV.

Trước đó, nhiều ca sĩ, nhóm nhạc Việt Nam đã sang Hàn Quốc đào tạo. Nhóm nhạc Lime thậm chí được quản lý bởi một công ty Hàn Quốc và từng xuất hiện trên một số chương trình âm nhạc nước này. Tuy nhiên, họ cũng không đạt được thành công như mong đợi.

Cuộc sống khắc nghiệt tại Hàn Quốc

Âm nhạc Hàn Quốc đã vươn ra thế giới và được phát triển thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD. Do đó việc được sang Hàn Quốc đào tạo là ước mơ của nhiều ca sĩ Việt. Tuy nhiên, giấc mơ ấy rất khắc nghiệt với chính thực tập sinh Hàn Quốc. Với ca sĩ Việt sự khắc nghiệt ấy còn khủng khiếp hơn.

Liz Kim Cương nói với Zing cô “vỡ mộng” khi tới Hàn Quốc đào tạo. Ngay khi ký hợp đồng với công ty, cô và các thành viên nhóm Lime gồm Emma, Ivone lập tức bước vào guồng luyện tập, ăn kiêng khắc nghiệt.

Nhóm gặp nhiều khó khăn và phải mất thời gian dài để bắt kịp guồng quay đó. Họ thậm chí nhiều lần muốn bỏ cuộc.

“Chế độ ăn do công ty đặt ra là không có muối, đường và tinh bột. Sau đó, công ty tiếp tục điều chỉnh, giảm bớt đồ ăn. Mỗi ngày, trợ lý đều đo ba vòng của từng thành viên. Nếu ai đó tăng số đo so với hôm trước, phần ăn sẽ bị cắt giảm. Lúc nào, chúng tôi cũng trong trạng thái đói cồn cào và buồn ngủ”, cô kể.

Nhóm nhạc Lime từng hoạt động tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.

“Nhiều khi quá đói, chúng tôi tranh giành, tỵ nạnh nhau chỉ một miếng thịt. Thậm chí, các thành viên trốn ra ngoài, mua những túi đồ ăn nhỏ, giấu dưới gối để khi nào đói quá, mang ra ăn. Chúng tôi phải tập luyện từ sáng sớm tới đêm. Gần như không có thời gian ngủ”, Liz Kim Cương tiếp tục.

Trong quá trình đào tạo tại Hàn Quốc, để được ra mắt trong nhóm nhạc Z-Girls, Queen (tên thật Lục Quyên) thậm chí nhịn đói đến mức ngất xỉu.

“Chúng tôi phải tập luyện ít nhất 12 đến 15 giờ mỗi ngày. Hàng ngày, chúng tôi bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi trời đã khuya. Trước khi sang Hàn, tôi chỉ đam mê nghệ thuật. Trải qua quá trình đào tạo, tôi phát hiện bản thân ngoài nhảy và hát còn có khả năng rap", nữ ca sĩ nói.

Theo Roy (tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo), tâm sự nhiều lần anh mệt mỏi, muốn từ bỏ việc luyện tập tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ đang hoạt động trong nhóm nhạc Z-Boys cho biết ngoài những lớp về kỹ năng hát, nhảy, anh và các thành viên có các buổi học giao tiếp trước đám đông. Công ty yêu cầu nhóm khi đứng trước khán giả phải thể hiện được sự chuyên nghiệp.

Z-Girls và Z-Boys nằm trong dự án Z-Pop Dream của công ty Zenith Media Contents (trụ sở tại Hàn Quốc) chính thức ra mắt vào 21/2/2019. Đây là 2 nhóm nhạc nam, nữ đa quốc tịch, các thành viên từ những nơi khác nhau như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam. Khởi đầu từ Hàn Quốc, nhóm mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Queen gần đây khá im ắng, không có hoạt động mới. Ảnh: Anh Tú.

Những thất bại gây tiếc nuối

Lime từng gây chú ý tại chương trình Hàn Quốc I Can See Your Voice và gặp gỡ nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls.

Điều đó khiến công chúng mong đợi và kỳ vọng Lime tỏa sáng. Khán giả hy vọng nhóm bứt phá và thoát khỏi lời nguyền tan rã khi chưa nổi tiếng của hầu hết nhóm nhạc Việt. Nhưng rồi, điều đó không thành sự thực. Tháng 5/2019, Lime thông báo tan rã.

Z-Boys và Z-Girls từ dự án được kỳ vọng đang khiến người hâm mộ lo lắng và mông lung về tương lai các thành viên. Tháng 8/2020, My Daily đưa tin Cozmic Group - công ty mẹ của dự án Z-Pop Dream - tuyên bố tái cơ cấu và đổi tên thành Divtone Entertainment. Văn phòng đại diện của Divtone Entertainment được chuyển tới Singapore. Gần đây, Carlyn - trưởng nhóm của Z-Girls thông báo mang thai và không có ý định trở lại Hàn Quốc.

Trong suốt thời gian hoạt động, Z-Boys và Z-Girls gặp nhiều khó khăn. Họ không gây tiếng vang dù đã phát hành một số sản phẩm. Ở Hàn Quốc, nhóm thậm chí không được biểu diễn trên các chương trình truyền hình.

“Tôi làm việc trong ngành công nghiệp suốt 30 năm và có nhiều mối quan hệ, nhưng các chương trình âm nhạc nói với chúng tôi rằng họ muốn âm nhạc đúng chất Kpop và các ca khúc tiếng Hàn Quốc. Họ cho rằng chúng tôi không phù hợp", ông Jun Kang - nhà sản xuất của dự án Z-Pop Dream - giải thích.

Dự án Z Pop Dream đứng trước nguy cơ tan rã. Ảnh: Quân Đỗ.

Sau khi chiến thắng cuộc thi Ngôi sao Việt năm 2013, Thanh Tùng (Tùng Mini) được sang Hàn Quốc và đào tạo bởi RBW Entertainment - công ty quản lý của nhóm nhạc đình đám Mamamoo.

Trở về nước anh phát hành MV Không thể ngừng nỗi nhớ. Sản phẩm ra mắt năm 2018 đạt lượt xem ít ỏi là 81.000. Thời gian đó, anh dự định 2-3 tháng sẽ phát hành sản phẩm mới. Nhưng đến nay, lời hứa đó không thành hiện thực và Thanh Tùng cũng im ắng suốt 3 năm qua.

Ca sĩ Hàn Khởi cũng có 2 năm được đào tạo tại một công ty giải trí của Hàn Quốc. Tương tự Thanh Tùng, Hàn Khởi vẫn là cái tên mờ nhạt ở Vpop.

Có thể lý giải thất bại của những trường hợp kể trên là mô hình đào tạo Hàn Quốc khó áp dụng tại Việt Nam. Mô hình này thường kéo theo quá trình huấn luyện nhiều năm, tổng hợp các kỹ năng khác nhau như thanh nhạc, vũ đạo, trình diễn, biểu cảm gương mặt, rap. Đi kèm quá trình đào tạo này là mức chi phí đầu tư không hề nhỏ.

Đặc biệt, với nhóm nhạc, mức đầu tư tăng lên gấp nhiều lần. Đổi lại, thị trường Vpop còn nhỏ bé, chưa có nhiều sân khấu, sự kiện để nghệ sĩ biểu diễn hay nhận cát-xê cao.

Liz Kim Cương nói với Zing: “Hoạt động nhóm khó khăn hơn solo rất nhiều, phải đầu tư nhiều chi phí nhưng thu nhập thấp, chỉ ngang ca sĩ đơn. Ví dụ, chúng tôi bỏ ra 9 phần, chỉ nhận lại 4 phần. Chúng tôi không thể tiếp tục theo đuổi con đường đó”.

Không được đào tạo tại Hàn Quốc nhưng đi theo mô hình Kpop với đầy đủ các quy trình huấn luyện như Kpop, UNI5 thừa nhận sau nhiều năm hoạt động họ vẫn chưa thể trả lại số tiền đầu tư cho Ông Cao Thắng.

Ngoài ra, các ca sĩ, nhóm nhạc sau khi được đào tạo tại Hàn Quốc thường phát triển hình ảnh, phong cách âm nhạc theo hướng Kpop. Tuy nhiên, dòng nhạc này không được ưa chuộng ở thị trường vốn thịnh hành ballad như Vpop.

Như trường hợp Liz Kim Cương, phải đến khi phát triển sự nghiệp solo và theo đuổi dòng nhạc ballad với Khác biệt to lớn, Cho anh xin thêm một phút, cô mới được công chúng biết tới nhiều hơn.