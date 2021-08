Ca sĩ Việt thức thời

Trong thời điểm thị trường âm nhạc không thể sôi động vì dịch, nhiều ca sĩ đã thực hiện sân khấu tại gia, mục đích đơn giản chỉ là "mình thích thì mình hát thôi".

Thị trường âm nhạc đang trầm lắng, thiếu thốn các sản phẩm giải trí. Lúc này đây, một số nghệ sĩ đã thức thời, kịp cho ra mắt các series thực hiện tại nhà, mong mang đến không khí thư giãn nhẹ nhàng cho khán giả yêu nhạc.

Mình thích thì mình hát thôi

Phát pháo đầu tiên có ca sĩ Bảo Anh với Moodshow. Có chút ngạc nhiên và bất ngờ vì suốt một năm qua, Bảo Anh hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Có lẽ cũng chính nhờ vậy mà Moodshow mang lại cảm giác mới mẻ hơn việc là chuỗi show cover các ca khúc đơn thuần.

Bảo Anh chia sẻ: “Moodshow được tôi nghĩ ra tình cờ trong khoảng thời gian ở nhà dài ngày. Đi hát, khán giả chỉ yêu cầu bài hit của mình, trong khi tôi thích nhiều bài hát khác. Tôi muốn hát những ca khúc tôi thích một cách chính thức, thay vì chỉ hát mỗi khi đi karaoke. Vậy là Moodshow ra đời''.

Nữ ca sĩ cho biết cô im ắng thời gian qua vì muốn suy nghĩ kỹ xem cần làm gì để làm mới mình.

"Moodshow không phải là dự án chính thức của tôi. Nó không thể hiện những sáng tạo mới hay định hướng âm nhạc mới. Nó chỉ vui thôi. Đây đơn thuần là series ca khúc tôi thích, tôi hát, tùy hứng. Làm được tới đâu thì làm. Còn các dự án chính tôi đã chuẩn bị đầy đủ, hết dịch là bắt tay vào sản xuất” - giọng ca Lười yêu nói.

Trong thời gian ở nhà, Bảo Anh có ý tưởng thực hiện hai tập Moodshow để hát những ca khúc mình thích. Ảnh: NVCC.

Moodshow có thời lượng khoảng 15 phút/tập, tương ứng khoảng 4 bài hát được biểu diễn, ra mắt cách tuần. Trong Moodshow tập đầu, Bảo Anh chọn làm mới lại các ca khúc nhạc Hoa lời Việt, theo đúng xu thế ăn khách hiện tại.

Cô kết hợp cùng producer Quờ, một tên tuổi còn khá mới mẻ trong làng nhạc, mang đến những cách hòa âm, xử lý hiện đại hơn cho các ca khúc cũ. Ra mắt đúng thời điểm, bắt đúng tâm lý và nhu cầu của người nghe, Moodshow của Bảo Anh tạo được hiệu ứng khá tốt.

Quán quân The Voice Vũ Thảo My cũng giới thiệu show âm nhạc tại nhà mang tên Live At Home.

Cô cho biết: “Giống nhiều nghệ sĩ khác, mọi kế hoạch và dự án của tôi đều phải tạm hoãn trong giai đoạn này. Ngồi yên một chỗ mãi cũng không được, tôi quyết định thực hiện một show âm nhạc riêng cho mình, ngay trong căn nhà mình đang ở để đỡ nhớ nghề và chiêu đãi khán giả. Tôi nghĩ những bản cover này sẽ giúp mọi người tích cực, vui vẻ hơn”.

Live At Home liên tục giới thiệu đến khán giả các bản cover được thực hiện vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Toàn bộ ca khúc được lựa chọn trong Live At Home đều là các bản hit quốc tế, phần lớn là những ca khúc R&B, đúng với sở thích và rất hợp giọng Vũ Thảo My.

Mới đây, ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng giới thiệu tập đầu tiên của series Reply 1990. Reply 1990 là series video gồm những ca khúc nhạc Hoa nổi tiếng của thập niên 1990, nay được Trịnh Thăng Bình cover lại.

Đáng chú ý, Trịnh Thăng Bình chỉ giữ lại phần nhạc, còn toàn bộ phần lời và tựa đề của tất cả ca khúc đều được anh viết mới. Dự định Reply 1990 có 6 tập được phát hành hàng tuần. Trịnh Thăng Bình chọn phong cách lofi để mang đến không khí vừa hoài cổ, vừa nhẹ nhàng cho người nghe.

Chia sẻ về series, Trịnh Thăng Bình cho biết: "Những ngày này, bạn bè trên mạng xã hội của tôi chia sẻ nhiều tin không vui, tôi muốn làm gì đó mang lại không khí tích cực cho mọi người. Tôi nghĩ âm nhạc là yếu tố phù hợp nhất”.

Tự biên tự diễn

Có thể nói các nghệ sĩ đã nỗ lực trong việc thực hiện dự án trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Một phần nhớ nghề, một phần muốn phục vụ khán giả, họ đã xoay xở trong các điều kiện sẵn có để cố gắng cho ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Quán quân Vũ Thảo My cũng không thể ngồi yên, cô thực hiện nhiều bản cover quốc tế vào mỗi cuối tuần. Ảnh: NVCC.

Với Live At Home của Vũ Thảo My, toàn bộ việc thu âm, quay hình, chỉnh sửa clip… đều được nữ ca sĩ sinh năm 1997 làm toàn bộ tại nhà riêng.

“Vốn dĩ tôi đã có kinh nghiệm tự thu âm, quay hình, chỉnh sửa clip, set up sân khấu tại gia… nên tự làm mọi việc này cùng lúc cũng không phải vấn đề quá khó khăn”, Vũ Thảo My chia sẻ.

Moodshow của ca sĩ Bảo Anh nhờ có ý tưởng và chủ động thực hiện từ sớm, nên có máy móc và nhân sự hỗ trợ thêm, nhưng cô cũng chia sẻ những vất vả khi thực hiện.

“Moodshow được quay ngay tại phòng khách nhà mới của tôi. Chưa dọn đồ nội thất về nhiều nên không gian trống còn, vậy là tôi tranh thủ tận dụng luôn. Tôi đặt chân máy quay sẵn ở những góc mình thích, sau đó gửi source cho bên hậu kỳ dựng ráp lại. Phần âm thanh thu tại chỗ, sau đó làm hậu kỳ. Tất cả làm online hết” - Bảo Anh kể lại.

Còn với Trịnh Thăng Bình, anh cho biết may mắn có studio chuyên nghiệp ngay tại nhà nên muốn làm gì cũng dễ.

"Nhưng chỉ dễ phần audio thôi, còn phần video, sắp xếp mãi không được tôi đành tự quay hình luôn. Tôi nghĩ tinh thần của Reply 1990 là tại gia rồi, nên các khán giả cũng không quá khắt khe" - nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nói với Zing.

Nhẹ nhàng và thư giãn

Ngoài Bảo Anh, Vũ Thảo My, Trịnh Thăng Bình, còn có Hoàng Dũng với Live at home và Tăng Phúc cũng đều đặn phát hành các ca khúc cover với dự án Chill At Home.

Nhìn chung, tinh thần các sản phẩm thực hiện tại gia đều đơn giản, nhẹ nhàng, không đặt nặng chuyên môn mà đi vào yếu tố cảm xúc và thư giãn. Các ca sĩ cũng không quá áp lực truyền thông hay quảng bá sản phẩm mà những video này như sân chơi để ca sĩ gặp gỡ khán giả của mình.

Có phòng thu tại nhà, Trịnh Thăng Bình không gặp khó khăn khi thực hiện series Reply 1990. Ảnh: NVCC.

Với tình hình giãn cách như hiện nay, còn khá nhiều nghệ sĩ cũng muốn thực hiện các show âm nhạc tại gia nhưng chưa thể. Không phải ca sĩ nào cũng kịp chuẩn bị trước như Bảo Anh, hay có thể tự làm hết tất cả khâu như Vũ Thảo My, Trịnh Thăng Bình. Thị trường đã im ắng, các nghệ sĩ cũng như bị trói tay trói chân.

Vậy nên Moodshow, Reply 1990 hay Live At Home, tuy không quá hoành tráng hay đòi hỏi nhiều dụng công, các sản phẩm này cũng phần nào giúp cho thị trường âm nhạc đỡ hiu hắt hơn.

Những series này như liều vitamin nhẹ nhàng bồi bổ thêm tinh thần khán giả. Sân khấu ở đâu cũng được, hoàn cảnh nào thích nghi theo hoàn cảnh đó, quan trọng là người nghệ sĩ vẫn được sống với đam mê, vẫn được hát ca, cống hiến và khán giả vẫn được thụ hưởng những giá trị tinh thần thiết yếu trong những ngày này.