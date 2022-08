Ca sĩ từng giành giải Grammy bị bắt vì đánh chồng

Michelle Branch đã được thả sau khi nộp 1.000 USD tiền bảo lãnh nhưng cô sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới.

Ngày 12/8, Deadline đưa tin ca sĩ Michelle Branch đối diện lao lý khi hành hung chồng, tay trống Patrick Carney. Giọng ca sinh năm 1983 bị cáo buộc đã tát chồng "một đến hai cái" tại nhà riêng ở Nashville, Mỹ.

Michelle Branch tại đồn cảnh sát. Ảnh: TMZ.

Cảnh sát được gọi đến và bắt giữ Branch. Nữ ca sĩ hiện được thả sau khi nộp 1.000 USD tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, cô sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới.

Nguồn tin TMZ cho biết vụ tấn công xảy ra sau khi bộ đôi tuyên bố ly hôn. Branch và tay trống của nhóm Black Keys quyết định chia tay do mâu thuẫn, khác biệt không thể hòa giải.

Theo tài liệu cảnh sát cung cấp, Branch tố chồng lừa dối trong thời gian cô nghỉ ở nhà 6 tháng sau sinh con. Nữ ca sĩ đăng dòng trạng thái trên Twitter nhưng đã xóa sau vài giờ.

Branch và Carney tổ chức lễ cưới tháng 4/2019. Trong ngày trọng đại này, con gái riêng 17 tuổi của Branch cũng có mặt. Sau 3 năm chung sống, họ có hai con là Rhys James và Willie Jacquet.

Michelle Jacquet DeSevren Branch Landau, hay Michelle Branch, là ca nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ nổi tiếng từ những năm 2000. Cô từng thắng giải Grammy cho hạng mục Hợp tác pop xuất sắc cùng tay guitar Carlos Santana trong album Hotel Paper năm 2003.

Bên cạnh đó, Branch được đề cử 3 giải Grammy khác cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc với bài hát rock Are You Happy Now? (2004) và Leave the Pieces với nghệ sĩ đồng quê Jessica Harp vào năm 2007.

Michelle Branch và chồng Patrick Carney. Ảnh: NME.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Branch từng gây bàn tán khi trình làng Are You Happy Now? - ca khúc được cô lấy cảm hứng từ tình cũ Taylor Hanson. Nữ ca sĩ mượn Are You Happy Now? để trả thù bạn trai bội bạc.

Khi nghe ca khúc này, người hâm mộ hoàn toàn đứng về phía Branch vì bạn trai cũ lập gia đình và có em bé ngay sau khi chia tay.