Ca sĩ Trịnh Quân bị chỉ trích vì phạt con lạy 1.000 lần

Nam ca sĩ bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội vì hành vi ngược đãi con và không thừa nhận bản thân có phương pháp giáo dục sai lầm.

Ngày 17/6, 163 đưa tin nam ca sĩ Trịnh Quân bị cáo buộc lạm dụng, bạo hành trẻ em. Ca sĩ nhạc rock người Trung Quốc gây bức xúc khi chia sẻ cách nuôi dạy con theo khuynh hướng ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trịnh Quân tiết lộ anh bắt con trai 11 tuổi thực hiện động tác bái lạy 1.000 lần để trừng phạt hành vi nói dối của cậu bé. Theo lời nam ca sĩ, sau khi thực hiện 200 cái, cậu bé đã hỏi cha về hình phạt khác. Tuy nhiên, Trịnh Quân lại yêu cầu con trai lựa chọn giữa việc bị đánh đập hoặc ngồi tư thế bắt chéo chân trong vòng một tiếng.

Cách dạy con tiêu cực của Trịnh Quân bị phản ứng. Ảnh: Sina.

Theo 163, con trai Trịnh Quân đã chọn ngồi chéo chân. Cậu bé tỏ ra kiệt sức, khóc không ngừng sau nhiều giờ chịu phạt. Dù vậy, Trịnh Quân vẫn yêu cầu con hoàn thành hình phạt, đồng thời quay lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, công chúng phản đối và cho rằng cách dạy dỗ của Trịnh Quân khắc nghiệt, gây tổn thương tâm lý con trẻ. Họ chỉ trích hành vi bạo hành của anh.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Trịnh chỉnh sửa bài đăng. Anh khuyên các bậc phụ huynh không noi gương mình. Đồng thời ca sĩ cũng cho biết con trai anh có thể dễ dàng thực hiện hình phạt bắt chéo chân hay bái lạy vì thường tập luyện động tác yoga tương tự cùng cha. Lời biện minh cho hành vi ngược đãi con cái của Trịnh Quân khiến công chúng thêm phẫn nộ.

Trịnh Quân sinh năm 1967. Anh gia nhập làng nhạc từ năm 1994. Trịnh Quân có các sản phẩm âm nhạc nổi bật như Naked, Third Eye, Bloom, Our Life Is Full Of Sunshine. Năm 2015, cha con Trịnh Quân từng tham gia show truyền hình Dad Is Back.