Ca sĩ Ton Chanseyma ra mắt MV khuấy động mùa lễ hội cuối năm

Sau MV “Are you ok?”, Galaxy Navatra Production giới thiệu sản phẩm mới không kém phần sôi động mang tên “Lambo Toy” do nữ ca sĩ Campuchia Ton Chanseyma thể hiện.

Được phát hành lúc 7h ngày 24/12, MV “Lambo Toy” là món quà Giáng sinh đặc biệt do doanh nhân Campuchia - ông Leng Navatra - sáng tác và tặng cho khán giả yêu nhạc toàn thế giới. Giống với “Are you ok?”, MV “Lambo Toy” do Galaxy Navatra Production sản xuất và được thể hiện bởi “gà cưng” Ton Chanseyma - một trong những nữ ca sĩ triển vọng của nền âm nhạc Campuchia.

Với ca từ trẻ trung và giai điệu bắt tai, ngay từ bản teaser, “Lambo Toy” đã chinh phục người yêu nhạc. Chỉ sau 4 ngày xuất hiện trên các trang nhạc số, ca khúc đã thu về lượt người xem/nghe cao và nhận phản hồi tích cực.

Thành công của MV đến từ sức hút của giọng ca Ton Chanseyma. Trong phần bình luận của MV trên YouTube, nhiều khán giả dành tặng lời khen cho nữ ca sĩ: “Ton Chanseyma is great. She can sing and rap really well. I love the song and MV” (tạm dịch: Ton Chanseyma thật tuyệt. Cô ấy có thể hát và rap rất tốt. Tôi yêu bài hát cũng như MV”.

Bên cạnh đó, giai điệu dễ nghe, dễ nhớ cùng phần ca từ tiếng Anh được viết bởi Heng Loong đã tạo nên bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

“Lambo Toy” ghi điểm từ âm nhạc đến nội dung MV. Ảnh cắt từ MV.

Ngoài bài hát và chất giọng của Ton Chanseyma, người yêu nhạc còn đánh giá cao phần hình ảnh - nội dung của MV. Nếu “Are you ok?” xoay quanh câu chuyện của cô nữ sinh trung học thì hình tượng của Ton Chanseyma trong “Lambo Toy” là một cô gái trưởng thành và quyến rũ.

Ton Chanseym trưởng thành và quyến rũ trong MV mới.

Trong MV, Ton Chanseyma vào vai quý cô xinh đẹp và cao ngạo. Cô có sở thích kỳ lạ là nuôi bò quý tộc. Chúng chẳng lang thang ăn cỏ trên cánh đồng mà sống trong những chiếc lều lộng lẫy, dùng bữa với rượu vang và cá hồi. Đặc biệt, ai chiếm được cảm tình của những chú bò quý tộc sẽ tìm ra “đường đến trái tim” nữ chủ nhân.

Lần lượt từng chàng trai đến với nữ chính bị loại khỏi cuộc chơi dù sở hữu những chiếc xe triệu đô, mang đến nhiều quà tặng lẫn của ngon vật lạ. Mãi cho đến khi một anh chàng sành điệu lái chiếc Lamborghini chở những khối rơm óng vàng xuất hiện, thần Cupid mới mỉm cười và se duyên.

“Lambo Toy” đánh dấu sự lột xác về hình ảnh của Ton Chanseym.

Có thể thấy, “Lambo Toy” đánh dấu sự lột xác về mặt hình ảnh của Ton Chanseyma. MV cũng cho thấy Galaxy Navatra đang làm tốt vai trò đưa âm nhạc Campuchia đến với người yêu nhạc toàn cầu. Sau khi ra mắt, “Lambo Toy” được kỳ vọng vượt qua cột mốc 116 triệu lượt xem của “Are you ok?”. Hiện sản phẩm âm nhạc mới của Ton Chanseyma có hơn 4 triệu lượt xem sau 4 ngày đăng tải.