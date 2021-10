Ca sĩ Tom Parker suy sụp vì mắc ung thư não

Tom Parker liên tục gạt nước mắt khi nói về căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối trong phim tài liệu "Inside My Head".

Phim tài liệu Inside My Head phát hành ngày 10/10 là những chia sẻ gây xúc động của Tom Parker về hành trình chiến đấu với ung thư. Parker kể trước show diễn ở Royal Albert Hall cùng nhóm The Wanted, anh đã bị mất trí nhớ tạm thời và phải nằm trên giường suốt 3 tháng do bệnh trở nặng.

"Thật khó để nghĩ về tương lai. Tôi không muốn biết điều gì đang xảy ra", Parker nói trước camera.

Mẹ và vợ của giọng ca 33 tuổi cũng xuất hiện trong phim. Hai người phụ nữ không kìm được lòng khi nghe Parker thốt lên: "Bạn sẽ không cảm nhận được cái chết cho đến lúc bạn đối mặt với nó. Tôi sắp chết sao?".

Bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư của Parker đã ở giai đoạn cuối, sức khỏe anh yếu đi nhiều. Nhưng điều đó không khiến nam ca sĩ ngừng cố gắng hoàn thành những việc còn dang dở.

"Tôi muốn tiếp tục và sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", Parker nói, trước khi màn hình chuyển sang cảnh anh bước lên sân khấu cùng các thành viên Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness và Nathan Sykes cho show diễn lớn.

Nam ca sĩ không giữ được bình tĩnh khi tâm sự trong phim tài liệu Inside My Head. Ảnh: Channel 4.

Inside My Head ghi lại cảnh đoàn tụ của nhóm The Wanted trong show diễn do Stand Up To Cancer tổ chức - nhằm mục đích gây quỹ cho nghiên cứu ung thư thông qua các nỗ lực trực tuyến và truyền hình. Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của Parker trên sân khấu.

Sau show diễn, người hâm mộ đồng loạt gửi lời động viên Parker và gắn hashtag #TomParker, #StandUptoCancer trong bài viết trên Twitter.

Tom Parker phát hiện mắc ung thư não từ tháng 10/2020. Anh đã trải qua các cuộc phẫu thuật thu nhỏ khối u, hóa trị, tuy nhiên bệnh diễn biến ngày càng nguy hiểm. Parker ban đầu rất sốc nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, anh đã cố lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.