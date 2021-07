Ca sĩ Thanh Duy: 'Tôi không tiếc nuối khi thua Quân A.P'

Thanh Duy cho biết anh vui khi tiết mục "Thở ra thở vào" ở The Heroes đã mang tới thông điệp đẹp, âm nhạc chữa lành.

Trong khoảng 2 năm qua, Thanh Duy tạm gác các dự án âm nhạc. Thay vào đó, anh xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình truyền hình. Chia sẻ với Zing, Thanh Duy cho biết lý do 2 năm qua anh im ắng là để nghỉ ngơi, học tiếng Anh, lắng nghe bản thân và tập trung sản xuất âm nhạc.

"Khi là ca sĩ thần tượng, tôi phải đánh đổi bản sắc riêng"

- Lý do gì khiến ca sĩ đã đi hát lâu năm như Thanh Duy quyết định tham gia một chương trình âm nhạc nhiều gương mặt trẻ như The Heroes?

- Đã không hoạt động âm nhạc trong vài năm nhưng trong tôi chưa bao giờ hết đam mê ca hát. Tôi đã dành thời gian để nghiên cứu bản thân, tập tành sáng tác và sản xuất nhạc cho mình. Nhận lời mời từ The Heroes, tôi thích và cảm thấy đây là cơ hội để giới thiệu một Thanh Duy thật mới trong âm nhạc.

Tôi là ca sĩ thần tượng trong suốt gần 10 năm và đóng đinh với hình ảnh tóc hồng thời thượng. Khi đó, tôi khó để chủ động lựa chọn âm nhạc, hình ảnh mình mong muốn. Lựa chọn trở thành ca sĩ thần tượng là khi tôi đánh đổi bản sắc riêng để chạy theo guồng quay công nghiệp. Tiếng nói, con người của mình dần mất đi.

Tôi thấy đủ rồi và muốn thay đổi. Tôi thử sáng tác, sản xuất và hát những gì mình muốn. Tôi hiểu mình nhất, mình là ai, mình thích gì và muốn hát nhạc như thế nào.

Trước đó tôi cũng được sắp xếp để gặp vài producer lên ý tưởng cho những sản phẩm của mình. Nhưng với tôi, không thể chỉ gặp một hai buổi trên bàn cà phê, rồi có nhạc được.

Một bài hát ra đời cần có sự chăm chút từ chính người tạo ra nó, cả thời gian lẫn sức lực. Tôi chán nản khi thời gian chờ đợi rất lâu nhưng chưa có gì ưng ý. Tôi quyết định tự làm để thỏa mãn bản thân.

- Có vẻ anh hơi khó hiểu và khó chiều?

- Chắc là vậy thật, và tôi nhận ra thay vì làm người khác hiểu, thôi thì mình cứ hiểu bản thân trước rồi tự giải quyết những vấn đề.

Tôi không quá cưỡng cầu việc ca khúc tôi viết ra có thành hit hay không. Tôi chỉ muốn được hát cái mình thích và qua đó tìm được những người tri âm, mộ điệu.

Thanh Duy trở lại sau 2 năm im ắng. Ảnh: Phương Lâm.

- Đến với chương trình này, anh có quan trọng chuyện thắng thua?

- Tôi quan trọng chiến thắng bản thân mình nhiều hơn. Lady Gaha còn hát: “My biggest enemy is me” kia mà. Những nghệ sĩ đến chương trình này đều tự nhận thức được họ là ai nên mỗi người có cuộc chiến của riêng họ. Do đó, về đội nào, họ cũng muốn được là chính mình.

Khi được mời tham gia chương trình, việc nghĩ nên hát gì, âm nhạc ra sao đã chiếm nhiều chỗ trong bộ não của tôi rồi. Tôi không muốn bị cuốn vào những tranh đấu mà người ta mặc định.

- Nhưng anh cảm thấy thế nào nếu để thua các đàn em, cụ thể gần đây là Quân A.P. Trong khi đó, anh đã đi hát lâu năm, thậm chí từng giành giải á quân ở cuộc thi âm nhạc khác?

- Đó là điều công chúng quan tâm còn tôi thì không. Tôi đã quan tâm cái công chúng nghĩ tới suốt gần 10 năm nay rồi. Bây giờ tôi muốn làm cái mình quan tâm.

Tôi thua Quân A.P ở đêm đó nhưng không hối tiếc. Tôi nghĩ với Thở ra thở vào, mình đã mang tới một thông điệp đẹp, thứ âm nhạc chữa lành. Tôi không xem The Heroes là nơi để đấu, mà là nơi để tôi mang chính con người, sự rung cảm của mình và giới thiệu tới mọi người những gì tôi thấy hay, thấy đẹp.

"Tôi yêu bản thân, sống với thế giới mộng tưởng"

- Điều gì khiến một ca sĩ như anh tự tin không cần chiều lòng khán giả?

- Không phải không chiều lòng khán giả. Nhưng với tôi, muốn chiều lòng khán giả, phải chiều lòng mình trước đã. Nếu tôi không thấy vui, khán giả cũng không cảm được và tận hưởng đâu.

Rupaul nói: "Nếu bạn không thể yêu bản thân, làm thế nào bạn có thể yêu được người khác". Trên sân khấu, tôi yêu bản thân, yêu từng khoảnh khắc nhỏ, tôi sống và chơi đùa với thế giới mộng tưởng của mình.

Trong âm nhạc, mỗi người một gu. Bạn có thể không thích âm nhạc của tôi, con người tôi là chuyện bình thường. Đơn giản chúng ta không cùng gu.

Thay vì chạy theo thỏa mãn người khác, tôi muốn thỏa mãn chính mình trong âm nhạc. Tôi đã chiều lòng người khác nhiều rồi, giờ là lúc tôi muốn được chiều chuộng bản thân. Tôi tin những khán giả yêu quý tôi sẽ mừng khi tôi được là chính mình.

- Vậy chắc hẳn anh không chịu áp lực về kinh tế?

- Tôi sống khá tối giản, ẩn dật và không mê đồ hiệu nên tôi vẫn sống ổn và có thể theo đuổi những sở thích khác của bản thân.

Thanh Duy cho biết hiện tại anh muốn theo cá tính âm nhạc riêng. Ảnh: Phương Lâm.

- Thanh Duy nói không quan tâm điều công chúng nghĩ tới nhưng thực tế anh từng đáp trả một số bình luận từ cư dân mạng?

- Cư dân mạng cũng có bình luận này bình luận kia. Góp ý xây dựng khác với miệt thị. Có những bình luận vô lý tới mức đây chỉ có thể là thuyết âm mưu thôi chứ người với nhau, ai lại làm thế.

Tôi cũng là người bình thường thôi, thấy người khác nói về mình không đúng, hoặc chửi bới nói tục, chửi thề, cũng khó chịu và đôi lúc tủi thân. Có lúc không kiềm được, cũng bật lại trả lời, nhưng lời văn tôi chưa bao giờ gay gắt bằng một phần cách họ đối xử với tôi.

Người ghét bạn sẽ không bao giờ hết ghét, quy luật muôn đời vẫn thế.

- Việc là thí sinh lớn tuổi nhất The Heroes và cạnh tranh với những giọng ca trẻ, thuộc gen Z, với anh là lợi thế hay hạn chế?

- Tôi mang đến hình ảnh, âm nhạc mới và trở thành Thanh Duy phiên bản nâng cấp của chính mình. Tôi xem mình là tân binh thôi và The Heroes như sân khấu ra mắt.

Cuộc sống khoảng một năm trở lại đây, tôi rất vui. Tôi đi học tiếng Anh cùng những bé sinh năm 1999, 2000. Tôi được sống môi trường toàn các bạn trẻ và lây những năng lượng tích cực từ họ. Tôi nghĩ đừng lấy số tuổi ra để đánh giá mà hãy để chính mình tự quyết định mình bao nhiêu tuổi. Tôi luôn nghĩ mình 19 tuổi như #theastroC19.

Đương nhiên, là một ca sĩ đi hát lâu năm, tôi tự tin phần hát. Tôi đã chinh chiến nhiều sân khấu và khá nhạy bén nên không quá khó để xử lý những vấn đề nảy sinh.

Cái khó nhất với tôi là giữ được sơ tâm. Trên con đường mình đi luôn có những lời ong tiếng ve khiến ta lăn tăn xao động. Luôn có những lời nói khiến ta nghi ngờ bản thân, nghi ngờ vào sự lựa chọn của mình và nếu nghe theo, ta sẽ đánh mất chính mình.

- Thực tế anh thất thường như thế nào?

- Tính cách thất thường của tôi vẫn vậy. Tôi sáng nắng chiều mưa, đặc biệt lúc đói. Khi bị bỏ đói, tôi hay quạo, giận dữ, nhưng được đưa đồ ăn là hiền lại ngay.

Hai năm qua, tôi không ra sản phẩm mà dành thời gian để lắng nghe bản thân. Tôi nghe nhạc và lựa chọn ra những gì mình thích. Tôi nghe đủ thể loại nhạc, từ tiếng Anh, Pháp, Thái, trữ tình, bolero, cải lương cũng nghe. Tôi làm nhạc để tự tận hưởng và nuông chiều bản thân.

Thanh Duy chia sẻ khi là ca sĩ thần tượng anh không được theo đuổi âm nhạc mình mong muôn. Ảnh: Phương Lâm.

"Tôi ngại khi thấy mình trên truyền hình"

- Dành 2 năm để lắng nghe, anh đã hiểu hết bản thân và Thanh Duy lúc này là con người như thế nào?

- Đợt này tôi để tóc mới, tôi vui lắm khi đi ra đường chỉ cần đội thêm mũ, đeo mắt kính là không ai nhận ra. Trước đợt dịch, tôi có thể đi bộ nguyên con phố mà không ai biết tôi. Đó là cảm giác của tự do.

Trước đó tôi hướng ngoại, nhưng từ khi lockdown, tôi mở cánh cửa để bước vào thế giới nội tâm. Tôi bất ngờ khi có thể kết nối được những góc khuất nho nhỏ, nuông chiều và trò chuyện cùng nó. Thực sự rất thú vị.

- Trước đây anh không có được cuộc sống thoải mái, tự do như thế?

- Trước đây, mọi người dễ nhận ra tôi hơn. Hãy tưởng tượng bạn vừa bước vào một quán ăn và mong có không gian riêng thì bỗng nhiên nhân viên của quán nhận ra bạn, sau đó mở list nhạc của bạn. Đương nhiên, tôi rất vui khi được khán giả nhớ tới nhưng đôi khi tôi mắc cỡ và chỉ muốn đơn giản là ăn một tô mì thôi.

Thanh Duy là thí sinh lớn tuổi nhất The Heroes. Ảnh: Phương Lâm.

Tôi hay ngại ngùng mỗi khi thấy gương mặt mình trên màn hình. Ở nhà tôi hay coi lén để xem trên truyền hình, mình như thế nào.

Ở ngoài tôi lowkey lắm, chủ yếu mặc đồ đen, đi đâu cũng thoắt ẩn thoắt hiện, không muốn gây chú ý. Năng lượng và gương mặt cho công chúng, tôi để dành khi lên sân khấu. Tôi khi làm việc và khi ở ngoài đường là 2 con người khác nhau.

Ai cũng có cách riêng để hưởng thụ cuộc sống và đó là lựa chọn của họ. Tôi có nhiều người bạn từng là ngôi sao nhưng họ chọn gia đình, sống cuộc sống họ muốn và hạnh phúc với điều đó mà không cần nghĩ tới việc người khác nhìn nhận họ như thế nào.

Vì đâu có ai sống giùm cuộc đời của mình đâu. Nên hãy vui vẻ mỗi ngày và hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.

- Những người bạn anh nhắc đến là Khởi My, Kevin Khánh?

- Rất nhiều, ngoài My, Khánh còn có Đại Nhân. Từ khi trải qua biến cố cuộc đời, Nhân như một người mới vậy. Tôi học được ở Nhân việc yêu thương bản thân và không quan tâm những người không hiểu mình.

- Những người bạn thân thiết có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của anh?

- Họ là những người thương tôi dùm những người không thương tôi. Khởi My có thể đến nhà và mở tủ lạnh ra rồi chửi tôi tại sao để đồ ăn hết hạn. Rồi My lại tự dọn dẹp, vừa mắng vừa dọn. Tôi may mắn và biết ơn khi có những người bạn như vậy. Chúng tôi không chỉ vui vẻ cùng nhau mà còn có thể chia sẻ cả chuyện buồn.

Tất nhiên, mỗi con người ai cũng có những góc sâu hơn mà mình không thể chia sẻ với bạn bè.