'Ca sĩ Phương Thanh nợ người dân Quảng Ngãi lời xin lỗi'

Ngày 11/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với ca sĩ Phương Thanh về những phát ngôn trên trang cá nhân liên quan đến việc cứu trợ tại miền Trung vừa qua.

Trước đó, ngày 29/10, Phương Thanh viết về chuyến từ thiện của mình như sau: "Chanh (tên thân mật của nữ ca sĩ) đi từ thiện tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: 'Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu'. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Bài viết của Phương Thanh thu hút hơn 22.000 bình luận đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Nữ ca sĩ cho biết chứng kiến thực tế bất cập đó ở xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Ngãi. Cư dân mạng ngay sau đó phát hiện Phương Thanh đưa tin sai về địa danh tỉnh. Theo đó, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Truyền thông và Thông tin Quảng Ngãi, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng.

Phương Thanh cố chấp nên đẩy câu chuyện đi quá xa

Tại cuộc họp sáng 12/11, bà Hà Thị Anh Thư, Phó ban Thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho hay bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến người dân điêu đứng.

"Từng là người hâm mộ giọng hát chị Phương Thanh nhưng tôi bất ngờ khi chị phát ngôn sai sự thật, xúc phạm người dân Quảng Ngãi như vậy. Nữ ca sĩ cố chấp, không dám nhận lỗi nên dư luận đã đẩy câu chuyện đi quá xa. Bão, lũ đã làm cho bà con khổ sở, vì lời nói của chị mà người dân càng thêm tổn thương giữa lúc thiên tai tàn khốc thế này", bà Thư nói.

Trò chuyện cùng ca sĩ Phương Thanh, ông Trần Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, cho hay trong đời ai cũng có lúc sai lầm.

"Tôi mong chị thật lòng nhận lỗi sửa sai, khép lại dư luận lâu nay để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn", ông Tiên chia sẻ.

Ca sĩ Phương Thanh tại cuộc họp sáng 12/11 tại Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Quảng Ngãi, cho rằng trong lúc địa phương bị thiệt hại nặng do bão lũ gây ra, ca sĩ Phương Thanh phát ngôn như vậy là như "xát muối vào lòng" người dân Quảng Ngãi.

"Tôi hy vọng chị thành tâm xin lỗi để người Quảng Ngãi tha thứ, bao dung với phát ngôn sai sự thật vừa rồi", ông Tuấn bộc bạch.

Không nhớ rõ địa chỉ trao quà từ thiện?

Giải thích với cơ quan chức năng Quảng Ngãi, ca sĩ Phương Thanh cho rằng bài viết của mình trên trang Facebook chỉ nêu quan điểm cá nhân về "mặt trái của từ thiện" chứ không có ý xúc phạm người dân địa phương. Giọng ca "Trống vắng" cho biết thêm cuối tháng 10 vừa qua, chị có chuyến đi dài ngày ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Chuyến đi này cô vừa thực hiện quay MV với chủ đề "Mẹ thiên nhiên" (liên quan sự tàn khốc của bão, lũ) theo đặt hàng của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa làm từ thiện theo "quy mô nhỏ".

Tuy nhiên khi cơ quan chức năng Quảng Ngãi chất vấn, nữ ca sĩ không thể nhớ mình đã trao quà cho người dân vào thời gian nào và không biết mình đã dừng chân nơi đâu ở Quảng Ngãi.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an Quảng Ngãi xác định Phương Thanh không đi trao quà từ thiện ở bất cứ huyện miền núi nào ở Quảng Ngãi. Do vậy, hành vi của nữ ca sĩ này là vi phạm Nghị định 15 của Chính phủ về lĩnh vực bưu chính viễn thông thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, nhấn mạnh nữ ca sĩ phát ngôn sai sự thật trên trang Facebook cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hành vi của Phương Thanh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tư, tình cảm người dân và ảnh hưởng uy tín chính quyền Quảng Ngãi cần phải xử lý nghiêm. Đến nay bài viết sai sự thật vẫn còn trên trang Facebook cá nhân của nữ ca sĩ.

"Ca sĩ Phương Thanh vẫn cố chấp cho rằng mình đã đến Quảng Ngãi trao quà cho người dân. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi thì chị quanh co, không trả lời được địa chỉ mình đã trao quà nơi đâu, vào thời gian nào. Sau buổi làm việc, nữ ca sĩ vẫn còn nợ chính quyền và người dân Quảng Ngãi lời xin lỗi", ông Sơn nói.