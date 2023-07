Ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ khốn đốn vì bê bối tình dục của chồng

Phạm Vỹ Kỳ hiện bị dư luận tẩy chay vì bênh chồng trong scandal quấy rối tình dục. Dưới áp lực khán giả trả vé ồ ạt, cô phải hủy bỏ concert vào tháng 9.

Ngày 8/7, ETtoday đưa tin đơn vị tổ chức sự kiện thông báo concert mang tên Something Between Us, dự kiến tổ chức vào tháng 9 của Phạm Vỹ Kỳ bị hủy bỏ.

Sent cho biết đơn vị tổ chức sự kiện và nữ ca sĩ ước tính tổn thất hơn 1 triệu Đài tệ ( 32.000 USD ) tiền thuê sân vận động. Con số này chưa tính đến chi phí đền bù tổn thất cho nhà tài trợ, tiền thuê âm thanh và thiết bị chiếu sáng, chi phí vận hành...

Sự nghiệp của Phạm Vỹ Kỳ bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi chồng dính tai tiếng. Ảnh: Sina.

Phạm Vỹ Kỳ hiện bị công chúng ghét bỏ, tẩy chay vì scandal tình dục của ông xã Trần Kiến Châu.

Cô đã có hành động chỉ trích hai đồng nghiệp là Đại Nha và Quách Nguyên Nguyên để bênh vực chồng sau khi anh bị tố có hành vi quấy rối, tấn công tình dục.

Sau khi Phạm Vỹ Kỳ có hành động gây tranh cãi, khán giả đồng loạt dừng mua vé, hoàn trả vé concert của nữ ca sĩ.

Theo ETtoday, concert của Phạm Vỹ Kỳ có khoảng 5.000 chỗ ngồi, trước đó đã thông báo bán được khoảng 70%.

Ngày 26/6, Trần Kiến Châu bị ca sĩ Đại Nha tố cáo từng ép cô lên giường vào năm 2012. Khi không đạt được mục đích, Trần Kiến Châu có hành vi ngăn cản sự nghiệp của cô. Đến 28/6, Quách Nguyên Nguyên cũng lên tiếng cho biết từng bị Trần Kiến Châu quấy rối tình dục. Theo người đẹp xứ Đài, ông bầu này gạ gẫm cô trong thời gian Phạm Vỹ Kỳ mang thai.

Tòa án Đài Bắc đã thụ lý đơn kiện của Trần Kiến Châu với Đại Nha. Họ cho biết sẽ điều tra vụ việc để xác định ông bầu xứ Đài có hành vi quấy rối tình dục hay không, hay ngược lại là Đại Nha phỉ báng, vu khống Trần Kiến Châu.

Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Đài Loan. Họ kết hôn năm 2011. Phạm Vỹ Kỳ là ca sĩ được yêu thích, trong khi Trần Kiến Châu là vận động viên bóng rổ, ông bầu và doanh nhân giàu có.