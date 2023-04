Ca sĩ nữ bị ông chủ quấy rối và góc khuất ở Kpop

Kpop đang chìm trong những đau buồn và cả tranh cãi. Khi tin tức nam ca sĩ Moonbin (thành viên nhóm Astro) qua đời được công bố, hàng loạt phương tiện truyền thông quốc tế một lần nữa bày tỏ nỗi lo ngại về sự khốc liệt đằng sau ánh hào quang Kpop, dù vấn đề này đã được đưa ra trao đổi nhiều lần.

Cùng thời điểm, Hankook Ilbo đưa tin trong một chương trình mới phát sóng tại Nhật Bản, các nhóm nhạc Sky Girls đã vạch trần sự lạm dụng quyền lực và quấy rối họ phải chịu đựng suốt thời gian dài từ công ty quản lý.

Theo tờ Insider, các sự việc liên tiếp xảy ra một lần nữa làm sáng tỏ cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Sky Girls là nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên. Họ đến từ Nhật Bản, nhưng ra mắt tại Hàn Quốc với tư cách nhóm nhạc Kpop vào năm 2019, dưới sự quản lý của SKY Entertainment và ONETOP Entertainment. Nhóm được thành lập bởi ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Yang Sung Jeung, ra mắt với đĩa đơn Because of You.

Thật không may, họ không thể khẳng định tên tuổi giữa sự ra mắt ồ ạt của các nhóm nhạc nữ ở Kpop. Chỉ khoảng 2 năm kể từ khi ra mắt, nhóm âm thầm tan rã vì ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19.

Sau vài năm rời xa ánh đèn sân khấu, hai thành viên Karina và Runa chia sẻ về trải nghiệm đau thương họ phải chịu đựng khi hoạt động với tư cách thần tượng Kpop. Theo các cô gái, công ty chắc chắn đã xâm phạm quyền riêng tư vì họ phải báo cáo mọi hoạt động cá nhân mỗi phút thông qua tin nhắn.

Nhưng điều họ thấy khó khăn nhất là giảm cân. Runa và Karina tiết lộ công ty đe dọa hủy bỏ lịch trình nếu họ không giảm cân và tuân theo công thức ăn kiêng nhất định, bất chấp việc này rất nguy hiểm tới sức khỏe.

Các thành viên chia sẻ: "Các nhóm nhạc nữ cần lấy chiều cao trừ đi 120 để tìm ra mức cân nặng mà công ty cho là bình thường. Nếu cao 1,65 m, bạn chỉ được nặng 45 kg. Mỗi bữa ăn, tôi đều chụp ảnh cho quản lý xem mình đã ăn những gì và ăn bao nhiêu”.

“Tôi cũng đo cân nặng của mình vào buổi sáng, tối và gửi cho quản lý. Tôi chỉ ăn một phần tư bát cơm. Vì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, tôi cảm thấy chóng mặt dữ dội và chảy máu mũi mỗi ngày, nhưng họ thậm chí không cho tôi thời gian để nghỉ ngơi", nữ ca sĩ nói.

Các ca sĩ thậm chí bị quấy rối. Quản lý trong công ty liên tục sờ soạng các thành viên với lý do "kiểm tra" cơ thể. Công ty này cũng ép các thành viên phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tự chịu chi phí.

Theo luật của Hàn Quốc, hợp đồng giữa công ty quản lý và nghệ sĩ kéo dài tối đa 7 năm. Lợi dụng việc các thành viên Sky Girls là người Nhật và không nắm rõ luật, công ty này đưa ra bản hợp đồng dài 10 năm. Tuy nhiên, sau khi trải qua tất cả điều tồi tệ kể trên, các thành viên không thể chịu đựng và tất cả trở về Nhật Bản.

Đáp lại, công ty quản lý đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tokyo (Nhật Bản), yêu cầu các thành viên bồi thường 46 triệu won (khoảng 111.000 USD ) vì vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, trong một phán quyết vào tháng trước, tòa án bác bỏ tất cả yêu cầu từ công ty và chấp thuận yêu cầu chấm dứt hợp đồng từ các thành viên.

Tại tòa, công ty biện minh cho việc ép thành viên ăn kiêng: "Các thần tượng Hàn Quốc làm như vậy rất nhiều".

Việc bị ép ăn kiêng thực tế rất phổ biến ở ngành giải trí Hàn Quốc, đặc biệt ca sĩ thần tượng. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn cả là nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nữ đã thừa nhận họ bị các quản lý và ông chủ công ty giải trí Hàn Quốc quấy rối, lạm dụng.

Một cựu thực tập sinh tên Kwon Hyuk Jung tiết lộ cô phải từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ thần tượng vì bị giám đốc công ty quản lý quấy rối. "Trong phòng họp chỉ có tôi và ông ta. Ông ta nói những lời rất khiếm nhã, bình phẩm thân thể tôi và dụ dỗ tôi cởi đồ để ông ta ngắm", Kwon kể.

Kim So Hee nổi tiếng từ chương trình thực tế Produce 101 kể ông chủ công ty cũ thường có hành động thân mật quá mức từ khi cô là học sinh cấp 3. Cheska - cựu thành viên nhóm Fiestar - cho biết cô bị quấy rối tình dục, thậm chí cưỡng bức năm 18 tuổi.

“Có rất nhiều hành vi quấy rối tình dục, nhưng tôi chưa từng trải qua nó (dừng lại). Thật ra tôi đang nói dối, tôi đã trải qua việc bị quấy rối tình dục. Tôi không muốn nói điều này nhưng thật kinh khủng, ngay khi đến Hàn Quốc, tôi đã bị cưỡng hiếp. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ điều này với bất cứ ai”, Cheska tâm sự.

Kpop từ lâu nổi tiếng khắc nghiệt và sự ra đi của nam ca sĩ Moonbin ở tuổi 25 hay trước đó là Goo Hara, Sulli, Jonghyun… là minh chứng cho điều đó, theo Guardian.

Tờ Guardian cho biết: "Ngôi sao Kpop được các công ty giải trí lựa chọn từ độ tuổi rất nhỏ. Họ sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ và hầu hết thời gian trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt". Với riêng trường hợp Sulli, trước khi qua đời, nữ ca sĩ phải chịu đựng vấn nạn bắt nạt trực tuyến trong thời gian dài. Cái chết của cô đã gióng lên cảnh báo về sự trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với những bình luận ác ý trên mạng tại Hàn Quốc.

Đài BBC của Anh cũng nhắc đến cái kết đau buồn của những ca sĩ kể trên và các trường hợp khác như nữ diễn viên Jeong Jae Yul (26 tuổi), Yu Ju Eun (27 tuổi). BBC chỉ ra câu chuyện của Moonbin cho thấy áp lực quá lớn của các thần tượng Kpop.

Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin: "Moonbin là một trong số nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc ở độ tuổi 20 đột ngột qua đời. Lý do một số trường hợp qua đời là lựa chọn cực đoan. Sự ra đi này buộc Hàn Quốc phải suy ngẫm về việc một trong những ngành xuất khẩu văn hóa phổ biến nhất của họ đã sai ở đâu".

