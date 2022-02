Ca sĩ Nightbirde qua đời sau 4 năm điều trị ung thư

Nữ ca sĩ từng rút lui khỏi mùa 16 chương trình America's Got Talent để chiến đấu với bệnh ung thư phổi.

Ngày 21/2, Fox News đưa tin Nightbirde (tên thật là Jane Marczewski) qua đời ở tuổi 31 sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Thông tin trên được gia đình của nữ ca sĩ xác nhận.

"Jane Marczewski đã qua đời vào ngày 19/2. Gia đình đau đớn bởi sự mất mát khó chấp nhận này. Nhiều người biết đến Nightbirde từ America's Got Talent (AGT) với It's OK. Ca khúc truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn cầu về niềm tin và thông điệp không bao giờ bỏ cuộc", gia đình viết trong tuyên bố gửi Fox News Digital.

Jane 'Nightbirde' Marczewski trên sân khấu America's Got Talent. Ảnh: Billboard.

Trong tuyên bố về sự ra đi của Nightbirde, gia đình cho biết nhiều người yêu thích tính cách và khiếu hài hước của cô ngoài đời. "Jane có thể pha trò mọi lúc. Di sản âm nhạc của cô sẽ là món quà lớn cho nhiều người hâm mộ. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì những thông điệp yêu thương gửi đến Jane", gia đình viết.

Đại diện ban tổ chức America's Got Talent chia buồn trước sự ra đi của ngôi sao được yêu thích: "Giọng hát, câu chuyện và thông điệp của bạn đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Nightbirde sẽ luôn là thành viên của gia đình AGT. Hãy yên nghỉ, Jane".

Terry Crews - người dẫn chương trình của AGT - đau buồn trước sự mất mát này. "Chúng tôi rất buồn khi biết về hành trình trị bệnh của Nightbirde. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của Jane", anh viết trên trang cá nhân.

Trong mùa 16 của AGT, Nightbirde nhận nút vàng từ giám khảo khó tính Simon Cowell, đi thẳng vào vòng bán kết sau khi trình bày ca khúc về những năm tháng cuối đời. Nữ ca sĩ luôn lạc quan trong lúc điều trị ung thư phổi (đã di căn đến cột sống và gan).

Tuy nhiên, cô sau đó rút lui khỏi chương trình vì sức khỏe không cho phép: "Từ ngày casting, tình trạng của tôi ngày càng tệ. Ung thư lấy hết toàn bộ năng lượng của tôi. Tôi rất buồn vì không thể tiếp tục tham gia chương trình".