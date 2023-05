Ca sĩ Mỹ bị tố tấn công tình dục quản lý cũ

Một phụ nữ tự xưng là Jane Doe kiện nam ca sĩ Jimmie Allen quấy rối tình dục và quay clip, ép cô phải im lặng.

Ngày 11/5, Page Six đưa tin Jimmie Allen bị quản lý cũ kiện vì lạm dụng và tấn công tình dục. Một phụ nữ tự xưng là Jane Doe đã cáo buộc nam ca sĩ cưỡng hiếp cô. Những hành vi quấy rối xảy ra liên tục trong khoảng thời gian 18 tháng khi Jane làm việc cho Jimmie Allen.

Trong các tài liệu mà Page Six có được, người phụ nữ trình báo Jimmie Allen đã cưỡng hiếp cô trong chuyến công tác tới Los Angeles vào tháng 3/2021, khi anh là giám khảo khách mời của American Idol. Không những vậy, nam ca sĩ còn có hành vi lạm dụng tại nhiều sự kiện mà cô được yêu cầu có mặt để hỗ trợ anh.

Theo cáo buộc, Jimmie Allen được cho là đã bóp cổ người phụ nữ, sau đó quay video nhạy cảm để ép buộc cô giữ im lặng.

Jimmie Allen phủ nhận cáo buộc và cho rằng mối quan hệ giữa hai người là sự tự nguyện. Ảnh: People.

Tuy nhiên, Allen phủ nhận tất cả cáo buộc của người quản lý cũ. “Thật đáng lo ngại và đau lòng khi một người mà tôi coi là bạn, đồng nghiệp và người thân tín nhất của tôi lại đưa ra những cáo buộc dối trá”, anh chia sẻ với Page Six.

Nam ca sĩ thừa nhận cả hai đã có mối quan hệ tình ái kéo dài 2 năm. “Trong thời gian đó, cô ấy chưa một lần buộc tội tôi về bất cứ hành vi sai trái nào. Thậm chí, cô ấy còn muốn mối quan hệ này kéo dài mãi mãi. Chỉ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy mới thuê luật sư vào cuộc và đòi tiền”, anh chia sẻ thêm.

Sinh năm 1985, Jimmy Allen là ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. Anh đã phát hành các album Mercury Lane, Bettie James Gold Edition, Tulip Drive và nhiều single như Best Shot, Make Me Want To hay gần đây nhất là Be Alright.

Năm 2021, Allen giành được giải thưởng của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê tại hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Anh là nghệ sĩ da màu thứ hai làm được điều này, sau Darius Rucker.