Ca sĩ Mỹ bị chỉ trích mặc như khỏa thân

Trong cuộc phỏng vấn với LVR Magazine, Ciara phản hồi loạt tranh cãi về bộ váy lưới xuyên thấu của cô ở tiệc hậu lễ trao giải Oscar hồi tháng 3. Dù bị chỉ trích "không biết xấu hổ", Ciara tỏ ra không hối hận khi lăng xê bộ trang phục do Peter Dundas thiết kế.

Giọng ca sinh năm 1985 chia sẻ: "Peter và tôi trở thành bạn thân kể từ khi chúng tôi tham dự Met Gala 2021. Anh ấy biết rõ ưu và khuyết điểm của tôi, hiểu rõ cơ thể phụ nữ ra sao. Tôi đánh giá cao tư duy thời trang, tầm nhìn và cách anh ấy tạo ra trang phục".

Về bộ cánh bị "ném đá", Ciara nói đã yêu thích bộ váy ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nó xuất hiện trên sàn diễn giới thiệu bộ sưu tập mùa thu 2023 của Peter Dundas. Nữ ca sĩ bị cuốn hút bởi các viên đá pha lê hình chữ thập trên thân váy. "Tôi chú ý đến từng chi tiết", Ciara cho biết.

Mặc dù vẫn tự tin kể cả khi ăn mặc sơ sài nhất, Ciara khẳng định với LVR Magazine rằng sự xuất hiện của cô thành công là nhờ vào đội ngũ tạo mẫu đáng tin cậy, bao gồm Rob Zangardi, Mariel Haenn. Chồng của Ciara, tiền vệ Russell Wilson, cũng ảnh hưởng tới phong cách thời trang của vợ.

Ca sĩ tự hào nói vợ chồng cô luôn kết hợp trang phục ăn ý mỗi khi ra ngoài. Ciara không ngớt lời khen bạn đời: "Anh ấy đẹp trai, tôi yêu mọi thứ về Russell".

Trong bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar do Vanity Fair tổ chức hôm 13/3 (giờ Mỹ), các sao nữ thi nhau tạo dáng với trang phục gợi cảm, khoe khéo vóc dáng. Để nói về độ táo bạo nhất, chắc hẳn là Ciara. Giọng ca Level Up diện bộ váy lưới xuyên thấu với phần cổ áo khoét sâu, lộ cơ thể. Trang phục được tô điểm bằng đá pha lê, giúp tăng độ lấp lánh cho tổng thể.

Lập tức, trang phục vướng tranh cãi. Một số ý kiến nhận xét mẫu thiết kế ấn tượng, độc đáo, có tính nghệ thuật, giúp người mặc nổi bật. Tuy nhiên, những bình luận khác thể hiện sự phản đối, cho rằng mẫu thiết kế quá hở hang, chạm tới ranh giới phản cảm.

