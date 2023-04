Ca sĩ Moonbin qua đời ở tuổi 25 và 'không ai biết điều gì đã xảy ra'

Moonbin bước chân vào ngành giải trí với vai trò diễn viên nhí. Nam thần tượng trải qua 7 năm làm thực tập sinh trước khi ra mắt cùng nhóm nhạc Astro.

Ngày 19/4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Moonbin qua đời ở tuổi 25. Thi thể anh được phát hiện tại nhà riêng ở Gangnam-gu (Seoul) vào lúc 20h10 (giờ địa phương) cùng ngày.

Sự ra đi của Moonbin khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nhóm nhỏ Moonbin&Sanha của Astro đang có chuyến lưu diễn tại châu Á.

Ngày 15/4, fan vẫn được xem đoạn video nam thần tượng nhảy ca khúc Rover do công ty quản lý đăng tải. Đến nay, bên dưới bài đăng tràn ngập những bình luận tiếc thương nam thần tượng.

Nổi tiếng với vai trò diễn viên nhí

Moonbin (Astro) là gương mặt quen thuộc với những người hâm mộ Kpop đời đầu. Khi còn nhỏ, nam thần tượng góp mặt trong MV Balloons của DBSK, đóng phiên bản nhỏ tuổi của Yunho. Khoảnh khắc nam thần tượng nở nụ cười tươi khi mặc trang phục dễ thương, tay cầm bóng bay để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Trong chương trình Star King năm 2007, anh được giới thiệu là phiên bản nhí của Yunho.

Đến năm 2009, thành viên nhóm Astro xuất hiện trong bộ phim Boys Over Flowers, thủ vai phiên bản trẻ của nhân vật "chàng gốm" So Yi Jung (Kim Bum). Những vai diễn nhỏ giúp tên tuổi của Moonbin trở nên nổi tiếng.

Tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất, Moonbin gia nhập công ty Fantagio khi mới học lớp 5. Anh trải qua 7 năm làm thực tập sinh. Moonbin ra mắt vào tháng 2/2016 cùng các thành viên nhóm Astro.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2017, Moonbin chia sẻ về kế hoạch tương lai. Anh muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát nhưng vẫn hy vọng có cơ hội diễn xuất trong thời gian tới.

Moonbin bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhí. Ảnh: Daum, KBS2.

Đầu năm 2019, Moonbin được chọn vào vai Jung Oh Je trong phim truyền hình Moments at Eighteen. Đến cuối năm, Fantagio thông báo nam thần tượng phải tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe. Anh sẽ vắng mặt trong đợt quảng bá ca khúc Blue Flame.

Moonbin trở lại công việc vào tháng 2/2020 qua một buổi phát sóng trực tuyến. Anh trở thành người dẫn chương trình cho Show Champion vào tháng 3 cùng năm.

Nam thần tượng tiếp tục con đường diễn xuất khi tham gia vào web drama The Mermaid Prince. Vẫn trong năm 2020, Moonbin và Sanha phát hành album đầu tay In-Out với tư cách nhóm nhỏ của Astro. 8 ngày sau khi phát hành, nhóm nhỏ đã giành chiến thắng trên The Show. Cùng tháng, Moonbin trở thành người mẫu cho Nerdy Cafe.

Năm 2022, tên tuổi của Moonbin nổi tiếng hơn sau màn cởi áo khi diễn trên sân khấu Waterbomb Festival tổ chức tại Busan. Phần trình diễn của nam thần tượng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội xứ kim chi.

"Tôi muốn cho những người đã tự kết liễu cuộc đời thêm một cơ hội để sống"

Ngoại hình cùng vóc dáng ấn tượng giúp Moonbin thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Anh từng góp mặt trên Elle, Men's Health, Vogue và Cosmopolitan.

Trước sự ra đi của Moonbin, đoạn phỏng vấn với Cosmopolitan hồi tháng 9/2022 được người hâm mộ chia sẻ lại. Khi được hỏi: "Nếu bạn là thiên thần và chỉ có thể làm một việc tốt, bạn muốn làm gì?".

Nam thần tượng chia sẻ: "Tôi muốn cho những người đã tự kết liễu cuộc đời thêm một cơ hội để sống. Chúng ta không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào và ở đâu. Nhiều người nghĩ đến cái chết khi đang sống. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi phải tự mình kết thúc cuộc sống".

Cuối năm 2022, công ty quản lý thông báo Moonbin và Sanha trở lại với album thứ 3. Album Incense phát hành vào tháng 1/2023.

Nam thần tượng luôn đem lại hình ảnh tích cực, nở nụ cười rạng rỡ với người hâm mộ. Ảnh: Dispatch.

Trước khi tin tức về sự ra đi của Moonbin xuất hiện vào ngày 19/4, nam thần tượng vẫn đang trong thời gian lưu diễn tới các nước ở châu Á. Theo thông tin do công ty quản lý đăng tải, buổi biểu diễn của Moonbin&Sanha sẽ bắt đầu vào ngày 18/3 ở Hàn Quốc. Họ sẽ đến các địa điểm như Manila, Bangkok, Macau, Đài Loan, Jakarta, Tokyo và Osaka. Dự kiến buổi biểu diễn ở Osaka diễn ra vào ngày 22-23/5.

Hiện nay, công ty quản lý Fantagio Entertainment đã ngay lập tức hủy bỏ Fancon của Moonbin và Sanha tại Jakarta, Indonesia.

Bên cạnh đó, trên trang mạng xã hội của nhóm nhạc Astro, công ty quản lý thường xuyên đăng tải những đoạn video Moonbin nhảy một số ca khúc nổi tiếng. Đoạn video Moonbin nhảy See tình được chia sẻ vào 29/3, hiện có 4,9 triệu lượt xem. Ngày 9/4, nam thần tượng xuất hiện trong video nhảy Boom Boom Pow. Trong ngày 15/4, Moonbin nhảy trên nền nhạc Rover. Những đoạn video đều có hơn một triệu lượt xem.

Nhiều người bảy tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của Moonbin bên dưới những video đăng tải gần đây. "Anh ấy nhìn rất ổn. Chúng ta không biết anh ấy đã phải trải qua những gì", "Đoạn video này được đăng tải 4 ngày trước khi Moonbin mất", "Xem những đoạn video sau khi biết tin Moonbin mất thực sự quá đau lòng", người hâm mộ để lại bình luận trên mạng xã hội.

