Ca sĩ Moon Joon Young bị tống tiền

Moon Joon Young cho biết một phóng viên lợi dụng việc anh là người nổi tiếng để đe dọa, tống tiền. Nam ca sĩ đang bị điều tra hành vi lái xe khi say rượu.

Ngày 23/2, tờ Sports Khan cùng nhiều phương tiện truyền thông đưa tin Moon Joon Young - cựu trưởng nhóm ZE:A - bức xúc cho biết bị phóng viên tống tiền vì lái xe trong tình trạng say rượu. Nam ca sĩ thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi người hâm mộ đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiết lộ tất cả sự thật trong cuộc điều tra của cảnh sát.

"Tôi không đề cập đến tên thật của bạn, như bạn mong muốn. Nhưng hãy thừa nhận bạn đã đe dọa, tống tiền tôi. Tôi sẽ tiết lộ tất cả sự thật trong cuộc điều tra của cảnh sát. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đảm bảo mình sẽ nhận hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, tôi không khoan nhượng với những người lợi dụng điểm yếu bởi tôi là người của công chúng để đòi tiền, kinh doanh. Ở nơi tôi sống, mọi người chỉ nói đến mặt xấu mà chôn vùi khía cạnh tốt đẹp", Moon Joon Young chia sẻ.

Moon Joon Young thừa nhận việc lái xe khi say rượu. Ảnh: Top Star News.

Ngay sau đó, Caracula - kênh truyền thông đầu tiên đưa tin về việc Moon Joon Young lái xe khi say rượu - lên tiếng phủ nhận việc đe dọa, tống tiền.

Ngày 7/3, Caracula đăng bài cho biết Moon Joon Young bị cảnh sát bắt vào đêm 6/3 vì say rượu khi lái xe gần Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul. Sau đó, Sports Seoul và các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng vào cuộc.

“Người đàn ông này là một thần tượng nổi tiếng ở độ tuổi 30. Người này đang điều khiển ôtô K5 trên đường một chiều. Sau khi quay đầu rồi lái xe theo chiều ngược lại, người này liên tục bấm còi để yêu cầu chiếc xe Rolls-Royce phía trước tránh ra. Sau đó, anh ta đột ngột ra khỏi xe và hét lên ‘cút ngay’ với tài xế của chiếc Rolls-Royce”, kênh Caracula tường thuật vụ việc.

Theo Caracula, khi cảnh sát tới, Moon Joon Young phủ nhận việc say rượu và lái xe. Nam ca sĩ khẳng định chỉ ngồi ở ghế phụ, chiếc xe do người khác điều khiển và người này đã bỏ chạy. Tuy nhiên, khi xem lại đoạn phim ở hộp đen chiếc xe, cảnh sát phát hiện Moon Joon Young là người lái xe.

Nồng độ cồn trong máu của Joon Young là 0,113%, cao hơn rất nhiều so với giới hạn 0,03%. Giấy phép lái xe của anh bị thu hồi. Đây là lần thứ 2 nam ca sĩ vi phạm luật an toàn giao thông. Anh từng bị phạt và thu hồi giấy phép vì lái xe trong tình trạng say xỉn vào năm 2018.

Moon Joon Young sinh năm 1989, là trưởng nhóm của ZE:A. Sau khi rời nhóm, anh thành lập Super Member Entertainment và đảm nhiệm vị trí giám đốc.