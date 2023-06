Ca sĩ Lyly tham gia show âm nhạc của Trung Quốc

Lyly góp mặt trong show âm nhạc The Next Stage của Trung Quốc. Chương trình có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Jackson Wang, Ella, Châu Thâm, Ningning...

Ngày 30/6 diễn ra buổi họp báo game show âm nhạc The Next Stage 2023. Chương trình với sự góp mặt của 26 nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc. Jackson Wang, Ella, Châu Thâm, Ningning... là các đội trưởng của chương trình. Ca sĩ Lyly là đại diện của Việt Nam góp mặt tại The Next Stage.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, Lyly cho biết cô hào hứng xen lẫn sự hồi hộp khi tham gia chương trình âm nhạc của Trung Quốc. Thời gian qua, Lyly trau dồi kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, biểu diễn để mang lại các tiết mục hấp dẫn cho khán giả.

Lyly tham gia show âm nhạc của Trung Quốc.

Nữ ca sĩ mong muốn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ trong quá trình đồng hành với chương trình.

The Next Stage là show âm nhạc giải trí tại Trung Quốc được đài Tentcent tổ chức. Nhà đài từng thực hiện nhiều chương trình nổi tiếng như Produce 101, Thanh Xuân có bạn, Sáng Tạo Doanh...

Ngoài Lyly, một đại diện khác của Việt Nam là Chi Pu cũng góp mặt trong chương trình Đạp gió 2023 tại Trung Quốc. Sau vòng công diễn 3 bị tụt xuống hạng 9, ở tập mới nhất của Đạp gió lên sóng vào 30/6, Chi Pu đã lấy lại phong độ và vươn lên hạng 4 với 182 bình chọn.

Cô có được thành tích này sau tiết mục Shut Up And Dance (biểu diễn cùng Ella, Jia) ở vòng công diễn 4. Thứ hạng cá nhân của Chi Pu từ đầu chương trình tới giờ lần lượt là 8, 7, 4, 9 và 4. So với công diễn 3, Chi Pu tăng 5 hạng ở công diễn 4.

Lyly (sinh năm 1996) tên thật là Nguyễn Hoàng Ly. Cô nổi lên sau MV 24h. Ngoài khả năng ca hát, Lyly còn có tài sáng tác. Cô là chủ nhân của nhiều ca khúc hit như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Không sao mà em đây rồi...