Ca sĩ Lâm Chấn Khang phản hồi việc bị kiện

Luật sư của Lâm Chấn Khang phủ nhận việc cướp bài hát "Lạy tình". Người này khẳng định nam ca sĩ chính là tác giả ca khúc.

Ngày 15/5, luật sư đại diện cho Lâm Chấn Khang là Nguyễn Hà An xác nhận Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiện từ nhạc sĩ Viên Nghiệp và đang thụ lý vụ việc. Luật sư đại diện cho nhạc sĩ Viên Nghiệp và ca sĩ Lâm Chấn Khang đang làm việc để xử lý vụ việc.

Trao đổi với Zing, luật sư Nguyễn Hà An khẳng định bài hát Say tình do Lâm Chấn Khang sáng tác độc lập chứ không liên quan đến Viên Nghiệp như nhạc sĩ này tuyên bố trước đó.

“Ca sĩ Lâm Chấn Khang bắt đầu sáng tác bài hát từ năm 2010 và dần được hoàn thiện. Đến đầu năm 2012, bài hát được mang đi biểu diễn và hưởng quyền tác giả căn cứ theo Điều 6, 13, 18, 19, 20 và 21 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 Luật Sở hữu trí tuệ”, luật sư Nguyễn Hà An cho biết.

Lâm Chấn Khang bị nhạc sĩ Viên Nghiệp kiện.

Theo luật sư, bài hát Lạy tình của Lâm Chấn Khang đã được nam ca sĩ mang đi hát trong nhiều buổi biểu diễn. Khán giả đã đăng bài hát do Lâm Chấn Khang biểu diễn vào ngày 31/3/2012 tại Vĩnh Long lên trang mạng xã hội, tức trước khi Phạm Văn Lành (nhạc sĩ Viên Nghiệp) đi đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm tại Cục Bản quyền tác giả.

“Hiện nay phía Lâm Chấn Khang tập hợp bổ sung thêm chứng cứ việc sử dụng bài hát từ đơn vị phát hành âm nhạc và tổ chức vào các giai đoạn thời gian sớm hơn”, luật sư nói.

Về việc ký hợp đồng ủy quyền bài hát cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nhưng không đưa ra giấy chứng nhận bản quyền từ Cục Bản quyền tác giả, luật sư của Lâm Chấn Khang trả lời: “Tác phẩm là bản nhạc không cần thiết đăng ký bản quyền. Bài hát tự được bảo hộ bản quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ”.

Ngày 14/5, tác giả Viên Nghiệp xác nhận với Zing gửi đơn kiện ca sĩ Lâm Chấn Khang tới Tòa án Nhân dân TP.HCM vì vi phạm bản quyền. Nhạc sĩ Viên Nghiệp cho biết anh sáng tác bài Lạy tình năm 2009 và gửi bản demo cho nhiều ca sĩ. Đến năm 2012, nhạc sĩ đăng ký bản quyền ca khúc với Cục Bản quyền tác giả.

Đầu năm 2020, nhạc sĩ ký hợp đồng ủy quyền bài hát cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thì được thông báo ca khúc đã được Lâm Chấn Khang đăng ký khai thác từ năm 2012 và nhận là tác giả. Quyền biểu diễn, doanh thu nhạc chuông nhạc chờ, quảng cáo... do Lâm Chấn Khang nhận từ năm 2012.

Theo nhạc sĩ Viên Nghiệp, sau buổi làm việc với tổng giám đốc của VCPMC là Đinh Trung Cẩn, luật sư của Lâm Chấn Khang bày tỏ mong muốn được đứng tên đồng tác giả ca khúc Lạy tình với Viên Nghiệp. Ngoài ra, phía Lâm Chấn Khang đề nghị chia 50% lợi nhuận nam ca sĩ thu được từ trước đến nay cho nhạc sĩ Viên Nghiệp. Tuy nhiên, nhạc sĩ không đồng ý.

Nhạc sĩ giải thích: “Bài Lạy tình do tôi sáng tác, làm gì có chuyện để Lâm Chấn Khang đồng tác giả và chia lợi nhuận. Một lần nữa, tôi yêu cầu luật sư gọi cho Giám đốc VCPMC là anh Đinh Trung Cẩn báo cáo sự việc. Anh Cẩn đã gọi cho Lâm Chấn Khang nhưng anh ấy không hợp tác. Do đó, tôi đành phải đưa vụ việc ra tòa để đòi lại công bằng”.

Lâm Chấn Khang tên thật Bùi Thái Châu, sinh năm 1985. Anh nổi tiếng ở các sân khấu âm nhạc miền Tây. Anh phát hành bài hát Lạy tình vào năm 2013.