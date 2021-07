Ca sĩ JP Saxe: 'Tôi sốc nặng khi được đề cử Grammy'

Với "If The World Was Ending", JP Saxe được đề cử hạng mục Song of The Year tại Grammy 2021. Nam ca sĩ Canada cũng hẹn hò với người song ca cùng anh là Julia Michaels.

Được đề cử ở hạng mục Song of The Year tại lễ trao giải Grammy lần thứ 63 năm 2021 là thành tựu quá sức tưởng tượng của JP Saxe. Trả lời Zing, ca sĩ sinh năm 1993 cho biết bản thân chưa bao giờ dám nghĩ If The World Was Ending có thể được đánh giá cao như vậy. Ca khúc không chỉ giúp nam ca sĩ người Canada ghi dấu trên thị trường âm nhạc quốc tế, mà còn mang đến cho anh tình yêu đẹp với nữ ca sĩ, nhạc sĩ Julia Michaels.

- Cảm xúc của anh là gì khi được đề cử Grammy dù mới bước chân vào ngành âm nhạc từ năm 2017, và tại thời điểm được đề cử giải Song of The Year, anh thậm chí chưa phát hành album đầu tay?

- Tôi sốc nặng, không biết miêu tả cảm xúc thế nào nhưng với tôi đây là một điều quá đỗi siêu thực. Tôi còn nghĩ mình đã nghe nhầm nên phải nhờ mọi người nhắc lại câu nói một lần nữa. Thật phấn khích khi được đề cử cùng với Julia, chúng tôi ăn mừng cùng vài người bạn, đó thực sự là khoảnh khắc vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

- Sự nghiệp và cuộc sống của anh có gì khác biệt sau khi "If The World Was Ending" nổi tiếng?

- Sau khi If The World Was Ending viral, nhiều người quan tâm đến tôi hơn, nói thật là rất nhiều người đấy. Điều đó thật tuyệt. Tôi vừa phát hành album đầu tay rồi và tôi thực sự vui vì nhờ ca khúc trước mà nhiều khán giả đã bày tỏ sự yêu thích và trông đợi vào một album chứa đựng nhiều cái tôi và tâm hồn của tôi như vậy.

Tôi biết ơn, vì được theo đuổi âm nhạc và được trò chuyện với những người bạn khắp nơi trên thế giới. Họ đều là những người muốn nói về tôi và âm nhạc của tôi, điều này quá đặc biệt với tôi. Tôi muốn được đi vòng quanh thế giới, hát cùng họ ở mọi nơi tôi có thể tới.

- Anh nghĩ mình đã được xem là thành công chưa, nhất là khi được đề cử ở giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh?

- Tôi quý trọng mọi thứ bản thân đạt được trong vài năm qua, nhất là đề cử Grammy năm nay. Nhưng tôi thật sự cho rằng con đường nghệ thuật của mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chưa có thành tựu gì nhiều.

Tôi nghĩ thế mạnh của mình là thành thật, và điểm yếu của tôi là đôi khi lại quá thành thật. Tôi tin tưởng bằng cả trái tim rằng mục tiêu của âm nhạc không phải là nói với khán giả những điều bạn muốn nói với họ, mà là nói với khán giả sự thật về việc là chính mình có ý nghĩa thế nào, dù cho điều đó có khiến bạn sợ hãi.

Tôi chân thành suy nghĩ như thế. Tôi ám ảnh với việc tìm ra cách thể hiện điều bản thân đang suy nghĩ, dù cho đó là lúc tôi cảm thấy tồi tệ đi chăng nữa. Đó vẫn là một phần con người tôi, dù cơn tức giận ấy khiến tôi không thoải mái, khiến tôi buồn bã hay đau đớn. Nếu tôi có thể dùng những cảm xúc của bản thân để sáng tạo ra những điều tốt đẹp gửi tới khán giả, khiến họ cảm thấy một phần bản thân trong ca khúc, thì điều đó thật tốt.

- Tình yêu của anh và Julia Michaels nảy nở từ khi nào, trong quá trình hợp tác sản xuất "If The World Was Ending" hay khi đã tiếp xúc và tìm hiểu thời gian dài?

- Tôi và Julia viết If The World Was Ending ngay vào ngày chúng tôi gặp mặt lần đầu, và chúng tôi bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày tiếp theo luôn đấy (cười). Khi gặp đúng người, bạn sẽ biết ngay thôi. Cô ấy còn nhắn tin cho quản lý rằng có lẽ đã yêu tôi chỉ sau 30 phút của buổi đầu gặp gỡ.

Để nói về cơ duyên gặp gỡ của chúng tôi, một người bạn chung đã giới thiệu bài hát 25 in Barcelona của tôi cho Julia và cô ấy đã chia sẻ lên trang cá nhân. Tôi thật sự phấn khích khi nhin thấy bài đăng trên story (bài đăng biến mất sau 24 giờ - PV), bởi tôi là fan của cô ấy. Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện, thảo luận rằng có lẽ nên sáng tác cùng nhau.

Và bạn biết rồi đấy, lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã yêu. Chúng tôi ở bên nhau hai năm rồi, chung sống và yêu nhau say đắm.

- Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, với ông ngoại là người từng thắng giải Grammy Janos Starker, phải chăng là bệ đỡ lớn cho anh?

- Tôi vốn không có ý định theo dòng nhạc cổ điển như ông ngoại, nên thế giới âm nhạc của tôi khác với ông. Nhưng tôi nghĩ có ông đi trước xây dựng sự nghiệp nghệ thuật khiến tôi dễ dàng mở lời với cha mẹ rằng sẽ theo đuổi âm nhạc, cha mẹ có lẽ vơi bớt nỗi sợ hãi rằng tôi sẽ hủy hoại đời mình trong âm nhạc.

Nhiều nghệ sĩ tôi biết đã gặp khó khăn khi thổ lộ mong muốn theo đuổi âm nhạc với gia đình, họ cho rằng đây là điều đáng sợ nhất họ từng trải qua.

Đây đúng là một ngành nghề đáng sợ đấy, nhiều khó khăn và phải tranh đấu để trụ vững. Nhưng tôi may mắn có ông mở đường.