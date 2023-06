Ca sĩ Jaykii và Mai Anh quy định khách mời dự cưới mặc màu đen

Sau khoảng 2 năm đăng ký kết hôn, Jaykii và Trương Hoàng Mai Anh tổ chức tiệc cưới vào tháng 6. Hôn lễ được cử hành riêng tư.

Lễ cưới của nam ca sĩ Jaykii và diễn viên Trương Hoàng Mai Anh sẽ diễn ra ngày 11/6 tại một trung tâm tiệc cưới ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo đại diện của Jaykii, lễ cưới diễn ra riêng tư với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Những ngày qua, cô dâu, chú rể đã gửi thiệp mời tới đồng nghiệp, người thân kèm theo quy định trang phục dự hôn lễ là màu đen.

Trước đó, hai người tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới vào ngày 28/5 tại quê nhà Lào Cai. Khi đó, Mai Anh nhắn nhủ chồng: “Chúc mừng bạn chính thức có được tôi. Có vẻ gà chín cựa, ngựa chín hồng mao quá đơn giản với bạn nên nhìn bạn hơi vui quá. Được cả trâu cả nghé luôn, thích nhé”.

Jaykii và Mai Anh quen biết khi chơi chung trong một nhóm bạn thân. Tuy nhiên, sau khi cùng tham gia chương trình Tình yêu hoàn mỹ, họ mới chính thức hẹn hò. Cuối năm 2021, hai người đăng ký kết hôn và đón con đầu lòng.

Jaykii từng tâm sự với Tri thức trực tuyến anh và Mai Anh có nhiều điểm chung, đặc biệt là sự thẳng thắn, thành thật. Trong khi đó, với Mai Anh, chồng là người hiền lành, ít nói, thấu hiểu và chấp nhận mọi tật xấu của cô mà không phàn nàn.

"Tôi đã có người thương mình hơn cả bản thân. Anh ấy chỉ nhìn thôi cũng hiểu tôi định nói gì, nghĩ gì và kìm nén được sự tức giận của tôi chỉ vì sợ tôi buồn. Anh ấy luôn để ý đến cảm xúc của tôi đầu tiên và chấp nhận mọi tật xấu mà không phàn nàn", Mai Anh tâm sự.

Jaykii tên thật là Trần Anh Quân, sinh năm 1993, lọt top 10 Vietnam Idol 2013. Anh nổi tiếng từ năm 2019 nhờ ca khúc Đừng như thói quen song ca cùng Sara Lưu trong chương trình Giai điệu chung đôi. Sau đó anh phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Yếu đuối ai xem, Càng lớn càng cô đơn, I Wish You Were Unhappy…

Mai Anh xuất thân là người mẫu ảnh. Cô đã góp mặt trong một số MV và phim truyền hình như Tuổi thanh xuân, Bánh đúc có xương, Ma làng 2.