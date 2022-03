Ca sĩ Hyo Min và cầu thủ Hwang Ui Jo chia tay

Hyo Min cho biết cô chia tay Hwang Ui Jo vì hai người gặp nhiều áp lực dẫn đến xa cách nhau. Họ hẹn hò từ tháng 11/2021 và chính thức công khai đầu hồi tháng 1.

Ngày 8/3, tờ News1 đưa tin Hyo Min (thành viên nhóm T-ara) và cầu thủ Hwang Ui Jo chia tay. Công ty quản lý của Hyo Min xác nhận thông tin. Nữ ca sĩ thừa nhận ban đầu hai người gặp gỡ với tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên vì áp lực nên cả hai dần trở nên xa cách. Hiện tại, họ là bạn bè thân thiết và hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Đầu năm 2022, tờ Sport Chosun đưa tin Hyo Min và Hwang Ui Jo hẹn hò sau khi được người quen giới thiệu. Theo phương tiện truyền thông Hàn Quốc, hai ngôi sao bắt đầu mối quan hệ từ tháng 11/2021. Sport Chosun cho biết họ yêu xa vì Hwang Ui Jo chơi bóng tại Girondin Bordeaux, Pháp. Hyomin thường xuyên sang châu Âu thăm bạn trai.

Tờ Dispatch từng công bố loạt ảnh hai người hẹn hò ở Thụy Sĩ vào cuối năm 2021.

Một nguồn tin tiết lộ với Dispatch, Hyo Min luôn ở bên động viên khi bạn trai bị chấn thương.

Hyo Min xác nhận chia tay bạn trai cầu thủ.

Hwang Ui Jo (sinh năm 1992) ra mắt vào mùa giải K-League Seongnam 2013. Anh từng giành giải Vua phá lưới tại Á vận hội 2018 ở Jakarta.

Sau khi chơi ở J-League Gamba Osaka của Nhật Bản, anh chuyển đến Girondin de Bordeaux ở Ligue 1 của Pháp vào năm 2019. Hwang Ui Jo ghi được 24 bàn thắng cho đội bóng. Anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc và dự kiến ​góp mặt tại World Cup 2022 ở Qatar.

Hyo Min sinh năm 1989, ra mắt cùng nhóm nhạc T-ara vào năm 2009. Nhóm nhạc của cô có nhiều bài hát nổi tiếng như Like The First Time, Bo Peep Bo Peep, What's Wrong, Roly Poly… Hiện, Hyo Min phát triển sự nghiệp solo.