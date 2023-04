Ca sĩ Himchan thừa nhận quấy rối tình dục 2 phụ nữ

Tờ JoongAng đưa tin tại phiên tòa diễn ra ngày 3/4 ở Tòa án Quận Tây Seoul, Himchan (cựu thành viên nhóm nhạc B.A.P) thừa nhận hành vi quấy rối tình dục 2 phụ nữ. Vụ việc xảy ra tại nhà hàng của người quen Himchan ở Yongsan-gu, Seoul tháng 4/2022.

Theo cáo buộc của một trong 2 phụ nữ, Himchan đột nhiên lấy điện thoại của họ và đi ra ngoài. Khi gặp nhau tại cầu thang, Himchan đụng chạm cơ thể của nạn nhân bất chấp họ phản đối.

Trong quá trình điều tra của cảnh sát, phía Himchan phủ nhận cáo buộc. Nam ca sĩ giải thích sự va chạm cơ thể giữa 2 bên là không thể tránh khỏi bởi họ cùng di chuyển trên một cầu thang hẹp và dốc.

Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 3/4, Himchan thay đổi lời khai và thừa nhận hành vi. Phiên tòa tiếp theo diễn ra ngày 17/5.

Ngoài vụ kiện nói trên, Himchan còn đang bị điều tra một vụ việc khác. Anh bị tố cưỡng bức một phụ nữ ở độ tuổi 20 tại nhà dưỡng lão ở Namyangju, tỉnh Gyeonggi vào sáng sớm 24/7/2018.

Tháng 2/2021, anh bị kết án 10 tháng tù sau khi nhận tội trong phiên tòa đầu tiên. Himchan sau đó kháng cáo và​ tham gia phiên xử phúc thẩm lần thứ hai vào 9/2. Tuy nhiên, tòa án giữ nguyên bản án với nam ca sĩ. Anh bị bắt giữ ngay tại tòa.

Himchan sinh năm 1990, ra mắt cùng nhóm nhạc B.A.P vào tháng 1/2012 với album đầu tay Warrior. Sau đó, các hoạt động của B.A.P bị gián đoạn vì vụ việc của Himchan. Tháng 2/2019, nhóm tan rã, các thành viên rời công ty quản lý. Năm 2020, Himchan bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.