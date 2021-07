Ca sĩ Hàn Quốc vật lộn với dịch bệnh

Theo tờ Korea Herald, Hàn Quốc đang trải qua đợt dịch Covid-19 thứ 4. Âm nhạc và phim ảnh nước này gặp khó khăn vì nhiều ngôi sao có kết quả dương tính.

Ngày 18/7, tờ Korea Herald đưa tin Lee Min Hyuk của nhóm nhạc nam Kpop BTOB có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Theo Korea Herald, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đang diễn ra tại Hàn Quốc. Sự bùng phát trở lại của dịch bệnh đẩy âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc vào tình trạng báo động khi hàng loạt ca sĩ, diễn viên Kpop có kết quả xét nghiệm dương tính, Korea Herald nhấn mạnh.

Thị trường âm nhạc gián đoạn

Sau khi Lee Min Hyuk phát hiện huấn luyện viên thanh nhạc của anh mắc Covid-19, thành viên nhóm BTOB đã tự kiểm tra bằng bộ dụng cụ test Covid-19 và cả hai lần đều nhận kết quả âm tính. Tuy nhiên, khi đang cách ly vì tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, nam ca sĩ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 16/7.

“Anh ấy bắt đầu ho và sốt vào ngày 16/7. Vì vậy, anh ấy được xét nghiệm bằng PCR một lần nữa tại trung tâm y tế công cộng. Ngày 17/7, Lee Min Hyuk có kết quả dương tính”, Cube Entertainment - công ty quản lý của BTOB - thông báo.

“Lee Min Hyk đang thực hiện các biện pháp cần thiết theo hướng dẫn cách ly của cơ quan y tế và chúng tôi sẽ cố gắng để anh ấy hồi phục nhanh chóng”, Cube cho biết thêm.

Lee Min Hyuk mắc Covid-19.

Hai thành viên của nhóm nhạc nam Treasure là Do Young và Jung Hwan cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Thông tin này đã được công ty quản lý YG Entertainment xác nhận cách đây ít ngày. Kết quả xét nghiệm của Do Young được công bố ngày 13/7.

Thời điểm đó kết quả của Jung Hwan là âm tính. Jung Hwan có kết quả dương tính sau khi sử dụng bộ dụng cụ tự kiểm tra. Tới ngày 17/7, kết quả xét nghiệm bằng PCR của Jung Hwan là dương tính. YG Entertainment cho biết các thành viên còn lại của Treasure và nhân viên từng làm việc với nhóm nhạc đều cho kết quả âm tính.

Ca sĩ nhạc Trot Jang Min Ho, người đã trở thành ngôi sao sau khi xuất hiện trong chương trình âm nhạc của TV Chosun Mr. Trot, cũng được xác nhận nhiễm virus. Công ty quản lý của Jang Min Ho là New Era Project thông báo vào ngày 17/7. New Era Project cho biết tất cả nhân viên trong công ty cũng như nhân viên đã tiếp xúc với Jang Min Ho sẽ được kiểm tra và thực hiện tất cả biện pháp cần thiết.

Jang Min Ho đã tiếp xúc với vận động viên giành huy chương vàng Olympic Park Tae Hwan, người có kết quả dương tính vào ngày 16/7. Họ tiếp xúc với nhau thông qua chương trình Ppong School của đài TV Chosun.

Các thí sinh khác cùng tham gia Mr. Trot với Jang Min Ho như Lim Young Woong, Young Tak, Lee Chan Won, Kim Hee Jae, Jung Dong Won đều được xét nghiệm và nhận kết quả âm tính.

Brave Girls ngừng quảng bá sản phẩm âm nhạc mới.

Việc hàng loạt ca sĩ, nhân viên công ty mắc Covid-19 khiến thị trường âm nhạc gián đoạn. Nhóm nhạc LOONA thông báo dừng mọi hoạt động sau khi một nhân viên trong công ty phát hiện nhiễm virus. Vừa trở lại với mini album thứ 4 mang tên & nhưng nhóm quyết định ngưng quảng bá để bảo vệ sức khỏe.

Brave Girls rơi vào tình huống tương tự sau khi một nhân viên trong ê-kíp quay hình của nhóm có kết quả dương tính. Nhóm quyết định kết thúc các hoạt động quảng bá dù nhận thông báo âm tính sau khi kiểm tra sức khỏe. Brave Girls đã lên kế hoạch quảng bá ca khúc b-side Pool Party nhưng quyết định hủy bỏ dự định này vì tình hình dịch bệnh.

Phim ảnh đương đầu với Covid-19

Newsis đưa tin ngày 15/7, ê-kíp thực hiện bộ phim sắp tới của Lee Jung Jae là Hunt thông báo một trong những nhà sản xuất và nhân viên đoàn phim mắc Covid-19. Dàn diễn viên lập tức xét nghiệm và được thông báo âm tính.

Nhà sản xuất của bộ phim cho biết: “Tất cả diễn viên xuất hiện trong Hunt bao gồm Joo Ji Hoon, Kim Nam Gil, Park Sung Woong, Jo Woo Jin và Jung Man Sik ngay lập tức được kiểm tra sau khi biết tin một nhân viên dương tính. Sáng 14/7, kết quả của họ đều âm tính”. Tuy nhiên, để phòng ngừa, những diễn viên có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn tạm cách ly tại nhà.

Đầu tháng 7, công ty quản lý của Song Joong Ki thông báo nam diễn viên tự cách ly sau khi một người quen của anh dương tính. Song Joong Ki có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn tự cách ly trong 2 tuần và tuân theo các biện pháp phòng ngừa.

Song Joong Ki tạm dừng quay phim mới.

Cùng thời gian, dự án phim Be My Dream Family của đài KBS phải tạm ngừng quay phim do một diễn viên mắc Covid-19. Ngay khi biết tin, ê-kíp sản xuất đã lập tức dừng quay phim và kiểm tra toàn bộ dàn diễn viên, nhân viên. Các thành viên còn lại của ê-kíp đều có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng họ tự cách ly. Do đó, Be My Dream Family không được phát sóng từ ngày 19/7 đến ngày 23/7. Ê-kíp vẫn chưa quyết định khi nào bộ phim được phát sóng trở lại.

Yonhap News đưa tin ngày 16/7, 2 trường hợp nhiễm virus đã được thông báo từ ban tổ chức Liên hoan phim Bucheon International Fantastic (BIFAN). Hàn Quốc đang vật lộn với sự gia tăng của các ca bệnh.

BIFAN khởi động ngày 8/7 tại Bucheon, ngay phía tây Seoul. Một khán giả đã có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi tham gia sự kiện ngoài trời của BIFAN. Nhân viên y tế địa phương cho biết họ đã theo dõi chặt chẽ những khán giả khác trong sự kiện và không có trường hợp lây nhiễm nào khác.

Ngoài ra, một nhân viên thuộc nhóm dịch vụ kỹ thuật của lễ hội đã được chẩn đoán mắc Covid-19 ngày 10/7. Ban tổ chức BIFAN cho biết những người làm việc với nhân viên kể trên đã được kiểm tra và nhận kết quả âm tính.

Đại diện của liên hoan phim cho biết: “Ngoại trừ 2 người trên, chúng tôi không tìm thấy trường hợp nào khác mắc Covid-19. Nhưng chúng tôi đã yêu cầu tất cả khán giả xét nghiệm virus để phòng ngừa".

BIFAN là liên hoan phim thường niên lớn nhất Hàn Quốc. Ban tổ chức đã hủy bỏ hoặc thay đổi hầu hết sự kiện kể từ ngày 12/7 sau khi quy định giãn cách xã hội có hiệu lực tại Seoul.