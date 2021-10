Ca sĩ Hàn Quốc rời showbiz sau màn ra mắt thảm họa

Ori ra mắt năm 2009 với màn trình diễn được cho là thảm họa. Sau đó, cô trầm cảm vì bị chỉ trích và chê bai.

Ori hiện ra sao, làm gì là chủ đề gây bàn tán nhiều ngày qua trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc. Đến nay, sự biến mất của Ori vẫn là bí ẩn với khán giả nước này.

Ngày 2/1/2009, Ori (tên thật là Baek Ji Hyun, sinh năm 1993) xuất hiện trên sân khấu Music Bank của đài KBS. Đó là buổi biểu diễn đầu tiên và cuối cùng trước khi Ori hoàn toàn biến mất khỏi thị trường âm nhạc Hàn Quốc suốt hàng chục năm qua.

Màn trình diễn thảm họa

Năm 14 tuổi, Ori chính thức ra mắt với EP (đĩa mở rộng) mang tên cô với ba bài hát. Cô là ca sĩ duy nhất ký hợp đồng với công ty Chang's Entertainment. Vào thời điểm Ori ra mắt, Chang's Entertainment cũng là công ty vô danh, không được khán giả biết đến.

Đến nay, màn trình diễn của Ori được mệnh danh là “sân khấu ra mắt tồi tệ nhất trong lịch sử”. Khán giả chỉ trích Ori hát quá tệ, không xứng đáng trở thành ca sĩ và việc cô ra mắt là nhờ mối quan hệ.

Những bình luận tiêu cực về Ori xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn Hàn Quốc ngay sau khi màn trình diễn đầu tiên của cô được đăng tải.

“Trời ơi, điều đó thực sự khủng khiếp. Giọng cô ấy vỡ, hầu như không đúng nốt. Thật khó để xem màn trình diễn”, “Ôi trời, đây là một sự sỉ nhục. Tôi đoán cô ấy được ra mắt nhờ có mối quan hệ”, khán giả bình luận.

Hình ảnh hiếm hoi của Ori.

Không chỉ bình luận ác ý, những tin đồn về Ori cũng lan truyền nhanh chóng. Nhiều bài viết cho biết nữ ca sĩ có mối quan hệ với nhân vật quyền lực trong ngành giải trí hoặc cô là chaebol (giới siêu giàu tại Hàn Quốc) thế hệ thứ hai. Cũng có tin đồn Ori là con gái của chủ tịch một kênh truyền hình.

Cộng đồng mạng khi đó cũng đưa ra nhiều bình luận và tin đồn liên quan đến ngoại hình của Ori. Thậm chí, có thông tin sau khi bị chê bai với màn trình diễn ở Music Bank, Ori đã phẫu thuật thẩm mỹ để tiếp tục hoạt động với tư cách là Minah (thành viên nhóm nhạc Girl's Day).

Về phía Minah, cô bức xúc, tức giận khi mạng xã hội lan truyền thông tin cô chính là Ori. Nữ ca sĩ thậm chí từng nhận được câu hỏi về vấn đề này trong một chương trình truyền hình. Khi đó, Dream T Entertainment - công ty quản lý của Girl's Day - khẳng định Minah và Ori không phải cùng một người. “Minah đã khó chịu vì loại tin đồn này trong một thời gian dài”, Dream T Entertainment tuyên bố.

Không chỉ Minah bị ảnh hưởng bởi những bình luận ác ý và tin đồn, Sohee của Wonder Girls cũng trở thành nạn nhân. Cư dân mạng không ngừng so sánh về ngoại hình và giọng hát giữa hai cô gái. Trong đó nhiều ý kiến ​​cho rằng Sohee dễ thương hơn Ori nhưng họ giống nhau ở kỹ năng thanh nhạc yếu kém.

“Tại sao công ty giải trí lại để cô ấy ra mắt với tư cách một nghệ sĩ solo? Chẳng phải Sohee của Wonder Girls cũng không hát được sao. Nhưng ít nhất JYP Entertainment cũng đủ thông minh khi để cô ấy ra mắt trong một nhóm nhạc. Tuy nhiên, công ty của Ori không phải người có lỗi duy nhất trong việc này. Thực tế, cô ấy không hề có năng khiếu ca hát, vì vậy đừng cố trở thành ca sĩ nữa”, một khán giả bình luận.

“Sohee không thực sự dễ thương như mọi người tung hô. Cô ấy nổi tiếng vì hình tượng Wonder Woman và động tác ‘omona’ trong bài Tell Me mà thôi. Tôi nghĩ Sohee chỉ có ngoại hình trung bình và không có gì đặc biệt”, “Tôi đoán cô ấy hát ngang như Sohee. Nếu Sohee có thể nổi tiếng như vậy thì có lẽ họ nên xếp Ori vào một nhóm nhạc nữ. Tôi không cố gắng bóc mẽ Sohee nhưng nếu trở thành một nghệ sĩ solo, cô ấy cũng tệ như Ori mà thôi. Do đó, việc đưa Sohee vào Wonder Girls là ý tưởng tốt đó”, khán giả liên tục nhắc đến Sohee trong bài viết về Ori.

Sohee và Minah bất ngờ bị gọi tên trong những bài viết về Ori.

Trầm cảm vì bị chỉ trích

Trong hơn mười năm kể từ màn ra mắt thảm họa của Ori, không ai có thể thu thập bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra với nữ ca sĩ. Mới đây, chương trình Midnight Theories đã phát một đoạn phim có tên Dangmin Review, trong đó MC phỏng vấn một thực tập sinh từ công ty mà Ori ra mắt.

Thực tập sinh nói Ori đã được đào tạo một năm trước khi ra mắt và giọng hát của nữ ca sĩ không thực sự tệ như những gì khán giả đã thấy trên Music Bank.

Thực tập sinh cho biết thêm, việc bị cáo buộc bởi những tin đồn vô căn cứ và đọc bình luận mang tính thù hận khiến Ori tổn thương sâu sắc đến mức cô cảm thấy phải rời bỏ công ty quản lý cũng như ngành giải trí.

“Mọi chuyện căng thẳng khiến tôi đã trải qua quãng thời gian bị trầm cảm và hậu quả là mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vào thời điểm đó, tôi đã chấm dứt ước mơ ca hát. Tôi làm việc tại một cửa hàng miễn thuế ở sân bay quốc tế”, Midnight Theories trích chia sẻ của Ori.

Theo Midnight Theories, Ori đang sống ở Nhật Bản với hy vọng trở thành một nhà soạn nhạc. Cô đang có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.